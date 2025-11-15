Las cosas se han complicado para el partido tan esperado de México vs Portugal en el Estadio Azteca (Estadio Banorte) y es que uno de los problemas que podrían hacer que el equipo de Cristiano Ronaldo no viniera a jugar a la Ciudad de México era que el equipo se fuera a Repechaje en la clasificación del Mundial 2026 y está en riesgo esa visita por esa razón.

Y es que aunque Portugal está a un punto de conseguir su clasificación a la Copa del Mundo la ausencia de CR7 en ese duelo por la expulsión, además de la presión que tienen, podría hacer que el conjunto lusitano no consiga una victoria en su siguiente partido y tengan que irse a la repesca, por lo que al ser los duelos en esa fecha de marzo, se cancelaría su visita.

Pero no es lo único que se piensa que lo podría impedir. Todo esto se dio con la expulsión de Cristiano, el cual le daría hasta tres duelos de suspensión. Este sábado trascendió la noticia de que ya se metió la molestia ante la FIFA, por lo que es algo que se tiene que analizar y con la presidencia de Gianni Infantino se tomará la decisión.

El tema es que en caso de que le den los tres partidos y si pasan tendría que cumplirlos en los dos juegos iniciales el Mundial 2026; pero quieren justamente evitar esto y por ello la apelación. Si no clasifican, sería el partido que viene en la Fecha FIFA, luego en Repechaje y así podría cumplirlos antes de la Copa del Mundo.

¿CR7 no vendría a México?

La duda empezó a que podría pagarlos con amistosos, justamente en caso de que pudiera pasar y jugar contra México sería ese duelo al que no tendría que venir. El tema aquí es que de acuerdo con la FIFA no habría forma de que así fuera, ya que los únicos que pagan multas en duelos así son los anfitriones, de esta manera no estaría en riesgo ese duelo.

En síntesis

