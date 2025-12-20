Tottenham y Liverpool se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el partido más atractivo del fin de semana en la Premier League. Ambos equipos se encuentran en un presente irregular y necesitan ganar para acercarse a los primeros puestos y subir la moral.

El Liverpool es el vigente campeón de la Premier League, pero todo indica que no lo será por mucho tiempo más. Además de los resultados irregulares, el club se vio envuelto en una polémica con Mohamed Salah en las últimas semanas que generó controversia.

La situación con el extremo parecería haberse alivianado. De todas maneras, Arne Slot no puede contar con Mohamed Salah para el partido ante Tottenham debido a que el delantero ya viajó a Marruecos para disputar la Copa África con Egipto. Su debut será el lunes ante Zimbabue.

Antes de viajar, Mohamed Salah sumó 64 minutos en la victoria del Liverpool por 2-0 ante Brighton. El egipcio comenzó dicho partido como titular, pero ingresó en la primera mitad luego de la lesión de Joe Gómez e incluso el extremo asistió a Hugo Ekitiké en su segundo gol.

El regreso de Mohamed Salah al Liverpool dependerá de cómo sea la participación de Egipto en la Copa África 2025. Mientras tanto, el Liverpool intentará seguir ganando para superar la crisis en la que se metió en los últimos meses.

En síntesis

Mohamed Salah viajó a Marruecos para disputar la Copa África con Egipto y por eso se pierde el partido ante Tottenham.

El debut de Egipto en el torneo continental será este lunes ante Zimbabue.

El extremo jugó 64 minutos y dio una asistencia ante Brighton antes de partir.