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Coventry vs. Newcastle en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Coventry y Newcastle se enfrentan este lunes 12 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry vs. Newcastle, Premier League
Coventry vs. Newcastle, Premier League

Con apenas tres puntos en cinco fechas, Coventry necesita algo más que un buen rato para despegar de la zona baja, y el lunes 12 de octubre se le cruza un Newcastle que viene de ganar y quiere meterse en la mitad de tabla.

No hay nada especial en juego salvo los tres puntos, pero para Coventry cada partido empieza a pesar como una final chica: el margen para seguir perdiendo se achica. Newcastle, en cambio, llega con la chance de estirar una racha positiva y despegarse de la zona media baja.

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Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Max
  • Estados Unidos: USA Network, SiriusXM FC
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

La actualidad de ambos equipos

Coventry viene de cortar una mala racha con un triunfo ajustado 1-0 ante Nottingham Forest, aunque antes había sufrido una goleada en contra por 5-0 frente a Brighton y una caída más ante Man City. Con solo tres unidades en cinco presentaciones, el equipo está 19° y necesita hilvanar resultados para no quedar descolgado del resto.

Newcastle llega mejor parado, con ocho puntos y en la mitad de la tabla. Ganó su último partido 2-1 ante Hull, aunque en el medio tuvo un traspié fuerte, una derrota 4-1 ante Leeds, y un empate 2-2 con Bournemouth. La idea es aprovechar el envión anímico del triunfo más reciente para meterse en zona más tranquila.

El historial entre Coventry y Newcastle

El historial entre ambos tiene mucha ventaja para Newcastle: de 52 enfrentamientos se quedó con 28 victorias, contra 13 de Coventry y 11 empates. La diferencia de gol también lo refleja, 103 contra 57.

En los duelos más recientes, que datan de hace más de una década, Newcastle se impuso en la mayoría, incluyendo una goleada 4-1 en 2010 y otra por 5-1 en 1998. Coventry logró cortar esa hegemonía solo en algunas ocasiones puntuales, como el 4-1 que le propinó en 1999.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/02/2010Newcastle vs. Coventry4-1Championship
09/12/2009Coventry vs. Newcastle0-2Championship
26/08/2008Coventry vs. Newcastle2-3League Cup
29/01/2005Newcastle vs. Coventry3-1FA Cup
13/01/2001Newcastle vs. Coventry3-1Premier League
06/09/2000Coventry vs. Newcastle0-2Premier League
29/04/2000Newcastle vs. Coventry2-0Premier League
16/10/1999Coventry vs. Newcastle4-1Premier League
17/02/1999Newcastle vs. Coventry4-1Premier League
19/09/1998Coventry vs. Newcastle1-5Premier League

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Coventry y Newcastle se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Max.
  • Coventry suma 3 puntos en el torneo.
  • Newcastle suma 8 puntos en el torneo.
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