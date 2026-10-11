Coventry vs. Newcastle en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Con apenas tres puntos en cinco fechas, Coventry necesita algo más que un buen rato para despegar de la zona baja, y el lunes 12 de octubre se le cruza un Newcastle que viene de ganar y quiere meterse en la mitad de tabla.
No hay nada especial en juego salvo los tres puntos, pero para Coventry cada partido empieza a pesar como una final chica: el margen para seguir perdiendo se achica. Newcastle, en cambio, llega con la chance de estirar una racha positiva y despegarse de la zona media baja.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: USA Network, SiriusXM FC
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
Coventry viene de cortar una mala racha con un triunfo ajustado 1-0 ante Nottingham Forest, aunque antes había sufrido una goleada en contra por 5-0 frente a Brighton y una caída más ante Man City. Con solo tres unidades en cinco presentaciones, el equipo está 19° y necesita hilvanar resultados para no quedar descolgado del resto.
Newcastle llega mejor parado, con ocho puntos y en la mitad de la tabla. Ganó su último partido 2-1 ante Hull, aunque en el medio tuvo un traspié fuerte, una derrota 4-1 ante Leeds, y un empate 2-2 con Bournemouth. La idea es aprovechar el envión anímico del triunfo más reciente para meterse en zona más tranquila.
El historial entre Coventry y Newcastle
El historial entre ambos tiene mucha ventaja para Newcastle: de 52 enfrentamientos se quedó con 28 victorias, contra 13 de Coventry y 11 empates. La diferencia de gol también lo refleja, 103 contra 57.
En los duelos más recientes, que datan de hace más de una década, Newcastle se impuso en la mayoría, incluyendo una goleada 4-1 en 2010 y otra por 5-1 en 1998. Coventry logró cortar esa hegemonía solo en algunas ocasiones puntuales, como el 4-1 que le propinó en 1999.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/02/2010
|Newcastle vs. Coventry
|4-1
|Championship
|09/12/2009
|Coventry vs. Newcastle
|0-2
|Championship
|26/08/2008
|Coventry vs. Newcastle
|2-3
|League Cup
|29/01/2005
|Newcastle vs. Coventry
|3-1
|FA Cup
|13/01/2001
|Newcastle vs. Coventry
|3-1
|Premier League
|06/09/2000
|Coventry vs. Newcastle
|0-2
|Premier League
|29/04/2000
|Newcastle vs. Coventry
|2-0
|Premier League
|16/10/1999
|Coventry vs. Newcastle
|4-1
|Premier League
|17/02/1999
|Newcastle vs. Coventry
|4-1
|Premier League
|19/09/1998
|Coventry vs. Newcastle
|1-5
|Premier League
Tabla de posiciones
En síntesis
- Coventry y Newcastle se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Coventry suma 3 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 8 puntos en el torneo.