Todo lo que necesitas saber sobre el primer duelo de la serie entre las Garzas y el Crew en Miami: presente de ambos clubes, bajas por lesión, horario para México y cómo formarían en el Nu Stadium.

Este sábado 21 de noviembre de 2026 da inicio la defensa del título para el vigente campeón en la Primera Ronda de los Audi 2026 MLS Cup Playoffs. El Inter Miami CF recibe a Columbus Crew a partir de las 17:00 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del Nu Stadium, en el primer enfrentamiento de una serie al mejor de tres partidos.

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El conjunto local, dirigido por Cristian “Kily” González, finalizó la temporada regular en el segundo puesto de la Conferencia Este con 60 unidades tras empatar 3-3 frente a Charlotte FC en la última jornada. La gran noticia para la afición es la presencia confirmada de Lionel Messi, quien viene de conquistar nuevamente la Bota de Oro del certamen y saltará como titular para liderar la ofensiva junto a Luis Suárez desde el silbatazo inicial. Para este compromiso, las Garzas arrastran las ausencias confirmadas de Mateo Silvetti, Tadeo Allende y César Abadía-Reda por lesión, además de mantener en duda hasta último momento a Sergio Reguilón y David Ayala por distintas molestias físicas.

Por su parte, Columbus Crew aseguró su boleto a la postemporada en el séptimo escalón del Este con 47 puntos luego de imponerse en un vibrante 4-3 ante Chicago Fire en el cierre de la fase regular. La escuadra conducida por Laurent Courtois llega con una inercia positiva en ataque pese a contar con la baja sensible del delantero Wessam Abou Ali por lesión, apostando por un bloque dinámico en el mediocampo y la velocidad de sus extremos para dar la sorpresa en patio ajeno.

La alineación de Inter Miami

Dayne St. Clair

Ian Fray

Casemiro

Micael

Sergio Reguilón

Rodrigo De Paul

Yannick Bright

Telasco Segovia

Lionel Messi

Luis Suárez

Germán Berterame

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La alineación de Columbus Crew

Patrick Schulte

Mohamed Farsi

Steven Moreira

Sean Zawadzki

Malte Amundsen

Anass Zaroury

Dylan Chambost

Sékou Bangoura

Taha Habroune

Santiago Rodríguez

Gonzalo Tapia

En sintesis