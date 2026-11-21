Este sábado 21 de noviembre de 2026 da inicio la defensa del título para el vigente campeón en la Primera Ronda de los Audi 2026 MLS Cup Playoffs. El Inter Miami CF recibe a Columbus Crew a partir de las 17:00 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del Nu Stadium, en el primer enfrentamiento de una serie al mejor de tres partidos.
El conjunto local, dirigido por Cristian “Kily” González, finalizó la temporada regular en el segundo puesto de la Conferencia Este con 60 unidades tras empatar 3-3 frente a Charlotte FC en la última jornada. La gran noticia para la afición es la presencia confirmada de Lionel Messi, quien viene de conquistar nuevamente la Bota de Oro del certamen y saltará como titular para liderar la ofensiva junto a Luis Suárez desde el silbatazo inicial. Para este compromiso, las Garzas arrastran las ausencias confirmadas de Mateo Silvetti, Tadeo Allende y César Abadía-Reda por lesión, además de mantener en duda hasta último momento a Sergio Reguilón y David Ayala por distintas molestias físicas.
Por su parte, Columbus Crew aseguró su boleto a la postemporada en el séptimo escalón del Este con 47 puntos luego de imponerse en un vibrante 4-3 ante Chicago Fire en el cierre de la fase regular. La escuadra conducida por Laurent Courtois llega con una inercia positiva en ataque pese a contar con la baja sensible del delantero Wessam Abou Ali por lesión, apostando por un bloque dinámico en el mediocampo y la velocidad de sus extremos para dar la sorpresa en patio ajeno.
La alineación de Inter Miami
- Dayne St. Clair
- Ian Fray
- Casemiro
- Micael
- Sergio Reguilón
- Rodrigo De Paul
- Yannick Bright
- Telasco Segovia
- Lionel Messi
- Luis Suárez
- Germán Berterame
La alineación de Columbus Crew
- Patrick Schulte
- Mohamed Farsi
- Steven Moreira
- Sean Zawadzki
- Malte Amundsen
- Anass Zaroury
- Dylan Chambost
- Sékou Bangoura
- Taha Habroune
- Santiago Rodríguez
- Gonzalo Tapia
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En sintesis
- Inter Miami y Columbus Crew se enfrentan este sábado 21 de noviembre por los Playoffs.
- Lionel Messi y Luis Suárez liderarán la ofensiva local desde las 17:00 horas.
- Cristian González y Laurent Courtois dirigen este primer cruce en la cancha del Nu Stadium.