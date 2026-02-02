Mientras Kylian Mbappé gana 32 millones en Real Madrid, el salario que gana Endrick en Olympique de Lyon

Hay dos jugadores que pertenecen al Real Madrid que están brillando actualmente en el fútbol europeo y que pueden llevar al club a lo más alto en los próximos años. En primer lugar tenemos a Kylian Mbappé, la máxima figura del equipo merengue en esta temporada en las cuáles han sufrido varios golpes inesperados.

Mientras que después tenemos a Endrick, brasileño que no estaba teniendo lugar en el club español y que fue cedido para sumar minutos y volver más maduro. Lo cierto es que a Endrick no le costó nada la adaptación al fútbol francés y se convirtió rápidamente en una de las grandes figuras destacadas del Olympique de Lyon en la temporada.

Comparando salarios, según el sitio especializado Fichajes.com, Mbappé gana 32,04 millones de euros por temporada en el Madrid y es el mejor pago de la institución en el 2026 por encima de Vinicius Jr y David Alaba, que son los que le siguen.

Endrick, a pesar de jugar en Francia, estaría percibiendo el mismo salario que gana en España desde que se convirtió en fichaje del equipo hace un tiempo atrás, que es de poco más de 4 millones de euros, números que le paga el Madrid por estar cedido.

¿Hasta cuándo tiene contrato Endrick con Lyon?

El Madrid prestó por tan solo 6 meses a la estrella brasileña con el objetivo de que sume minutos. Con este nivel que está teniendo, es difícil que lo vuelvan a ceder y podría ser tomado en cuenta por Arbeloa o el DT que esté en el equipo cuando regrese.

