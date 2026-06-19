¿Por qué Estados Unidos vs. Australia no va por TV abierta en México?

El máximo anfitrión busca continuar con el buen pie ante una de las gratas sorpresas de la competencia.

Este viernes se llevará a cabo un partido fundamental en el desarrollo del Mundial 2026. Estados Unidos y Australia se enfrentarán por la primera jornada del Grupo D en un compromiso que, en México, no contará con la opción de la TV abierta para ser sintonizado. A continuación, te contamos las opciones existentes para disfrutar del duelo.

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Ambos como participantes de la misma zona que integran Turquía y Paraguay, saben que se juegan el futuro en la competencia en un choque de líderes tras obtener los tres puntos en el primer partido. En ese sentido, el Seattle Stadium vibrará y estará repleto para disfrutar del encuentro entre americanos y oceánicos.

Con respecto al primer juego de este miércoles, el choque entre estadounidenses y australianos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Estados Unidos contra Australia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Estados Unidos vs. Australia por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: DSports, Flow y Paramount+

DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN, FuboTV y TVE La 1

DAZN, FuboTV y TVE La 1 Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.

En síntesis