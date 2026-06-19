¿Estados Unidos ya clasificó a 16avos de final? La tabla de posiciones del Grupo D tras la victoria vs. Australia

Tal como sucedió con México, otro de los anfitriones ya colocó ambos pies en la competencia más importante del futbol.

Para confirmar que la goleada del debut por 4-1 ante Paraguay no fue un golpe de suerte, este viernes Estados Unidos venció por 2-0 a Australia con suma contundencia en la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. Gracias a obtener los tres puntos, los locales clasificaron de manera directa a los 16avos de final, sin importar lo que suceda en el resto de encuentros de su zona.

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Con puntaje perfecto al término de dos jornadas, Estados Unidos lidera con comodidad el Grupo D. Al derrotar a Australia en duelo de líderes se aseguró, casi en su totalidad, la primera colocación, porque tanto los oceánicos, como Paraguay y Turquía podrían alcanzarlo en la cima, pero solo los europeos dependen de sí mismos. Tanto los Socceroos como los guaraníes se quedaron sin posibilidades por haber caído en los cruces directos.

De esta manera, el equipo comandado por Mauricio Pochettino se alista para comenzar a preparar los duelos de 16avos de final, aunque claro está que aún falta mucho camino por recorrer para conocer quién será su rival en la instancia que reúne a los 32 mejores seleccionados de la Copa del Mundo.

Por lo pronto, Estados Unidos avanza a paso firme e ilusiona a toda una nación que sueña con llegar lo más lejos posible en la competencia. La mejor participación histórica de la nación norteamericana data del Mundial de 1930, cita en la que consiguió el tercer lugar. A casi 100 años de aquella proeza, las ilusiones lucen intactas.

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La tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026

En síntesis