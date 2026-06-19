¿Por qué no juega Nestory Irankunda en Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026?

El delantero del Watford marcó uno de los tantos de los Socceroos en la victoria ante Turquía, pero no aparece en la alineación para el duelo de la segunda jornada del Grupo D.

Estados Unidos y Australia miden fuerzas en el Estadio Seattle en un partido clave para definir la cima del Grupo D del Mundial 2026. Ambos seleccionados ganaron en su debut y ahora chocan entre sí con la intención de quedarse con el primer puesto de la zona.

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No obstante, en ambos combinados habrá bajas sensibles y una de ellas es la de Nestory Irankunda en Australia. El atacante del Watford de Inglaterra anotó el primer gol de los Socceroos en esta Copa del Mundo, tanto que encaminó la victoria por 2-0 sobre Turquía. De hecho, fue el MVP de ese encuentro.

Nestory Irankunda celebra su gol ante Turquía (Getty Images)

Sin embargo, Irankunda brilla por su ausencia en la alineación titular de Australia para el choque que comenzará a las 13:00 hs (CDMX) en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos. A continuación, conoce el motivo de su baja.

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¿Por qué no juega Nestory Irankunda en Estados Unidos vs. Australia?

Irankunda no jugará de inicio ante Estados Unidos por la Jornaa 2 del Grupo D del Mundial 2026 por una decisión futbolística del entrenador, Tony Popovic. Su lugar en la alineación lo tomará Mathew Leckie, leyenda del seleccionado de Oceanía que está disputando su cuarta Copa del Mundo.

En síntesis