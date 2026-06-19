¿Por qué no juega Christian Pulisic en Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026?

Estados Unidos busca su segundo triunfo en la Copa del Mundo después de derrotar a Paraguay, pero tendrá que hacerlo sin Christian Pulisic.

Estados Unidos juega frente a Australia este viernes 19 de junio por su segundo partido del Mundial 2026. El encuentro por la Jornada 2 del Grupo D se disputa en el Estadio de Seattle y comienza a partir de las 13:00hs (CDMX).

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El equipo dirigido por Mauricio Pochettino viene de golear por 4-1 a Paraguay y busca su segundo triunfo consecutivo. Sin embargo, Estados Unidos tendrá que ir en busca de la victoria sin Christian Pulisic, uno de los referentes y mejores jugadores del plantel.

La lesión de Christian Pulisic

Christian Pulisic no está dentro de la convocatoria por una molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda que ha arrastrado en los últimos días. La figura de Estados Unidos trabajó diferenciado toda la semana y no pudo llegar en condiciones.

El delantero del USMNT tuvo que ser sustituido en el mediotiempo del juego frente a Paraguay por esta molestia, la cual inicialmente la sufrió en un entrenamiento previo al debut de Estados Unidos en la Copa del Mundo y la cual se agravó en el primer encuentro.

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“Creo que, como sabéis, ha estado entrenando por su cuenta toda la semana. Como siempre, tendremos una reunión con nuestro equipo médico y evaluaremos a todo el grupo.. Está mejorando, está mucho mejor que el viernes, ya veremos”, expresó Mauricio Pochettino en conferencia de prensa acerca de Christian Pulisic.

Después de estas declaraciones del entrenador argentino, evidentemente evaluaron y llegaron a la conclusión de que Christian Pulisic no estaba ni siquiera para ser suplente y arriesgarlo, por lo que la figura estadounidense mirará el partido en la grada.

En síntesis

Estados Unidos y Australia se enfrentan este viernes 19 de junio en Seattle.

se enfrentan este viernes 19 de junio en Seattle. El delantero Christian Pulisic quedó fuera de la convocatoria por una molestia muscular.

quedó fuera de la convocatoria por una molestia muscular. El técnico Mauricio Pochettino descartó arriesgar al futbolista por su lesión de isquiotibiales.