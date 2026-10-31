Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Alavés por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming online

Barcelona y Alavés se enfrentan por LaLiga. El conjunto culé busca recuperarse tras la derrota en el clásico ante Real Madrid.

Barcelona y Deportivo Alavés se enfrentan este sábado 31 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Camp Nou y comienza a partir de las 14:00 horas (CDMX)

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El conjunto culé busca hacer valer su condición de local ante su afición para mantenerse en la parte más alta de la clasificación del fútbol español. Por su parte, el cuadro babazorro viaja a Cataluña con la intención de sumar puntos vitales y dar el golpe de la jornada en patio ajeno.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Barcelona y Deportivo Alavés de este sábado 31 de octubre por LaLiga se puede ver en México en exclusiva a través de Sky Sports. A continuación, la información de cómo ver el juego en otros países de la región.

México: Sky Sports

Sky Sports Centroamérica: Sky Sports

Sky Sports Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes y Fubo

ESPN+, ESPN Deportes y Fubo España: Movistar Plus+, M+ LaLiga y Orange Fútbol

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Barcelona llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria en el torneo tras caer por 1-2 frente al Real Madrid en la última fecha. En sus partidos previos de LaLiga, el equipo blaugrana venía en gran forma ofensiva al golear 5-2 al Real Betis en La Cartuja y superar con autoridad 3-0 al Getafe en el Camp Nou.

Por su parte, el Deportivo Alavés busca cortar una racha negativa de tres presentaciones consecutivas sin conocer el triunfo. El elenco de Vitoria viene de igualar 1-1 como local frente al Málaga en su más reciente compromiso, luego de haber sufrido dos caídas al hilo: 2-1 en su visita al Celta de Vigo y 1-2 en Mendizorroza ante el Atlético de Madrid.

En síntesis

Barcelona vs. Alavés juegan este sábado 31 de octubre a las 14:00 horas (CDMX).

juegan este a las (CDMX). Sky Sports transmite en exclusiva para México el duelo en el Camp Nou .

transmite en exclusiva para México el duelo en el . Barcelona busca recuperarse en la Jornada 11 tras caer 1-2 ante Real Madrid.