Dónde ver EN VIVO Betis vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming online

Betis y Real Madrid se enfrentan este viernes por LaLiga. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Real Betis y Real Madrid se enfrentan este viernes 4 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga de España. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Benito Villamarín y comienza a partir de las 13:00hs (Tiempo del Centro de México).

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Este duelo abre la fecha del fin de semana en el fútbol español. El conjunto merengue busca mantener el ritmo perfecto en el arranque del campeonato, mientras que la escuadra verdiblanca intentará hacer valer la localía para consolidarse en los puestos altos de la tabla.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Real Betis y Real Madrid de este viernes 4 de septiembre por LaLiga se puede ver en México en exclusiva a través de Sky Sports en la televisión de paga y por su plataforma de streaming Sky+.

México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Centroamérica: VIX / Sky Sports

VIX / Sky Sports Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes y Fubo

ESPN+, ESPN Deportes y Fubo España: M+ LaLiga TV y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Real Betis llega en la séptima posición de la tabla con 6 puntos, producto de 2 victorias y 1 derrota en las primeras tres jornadas de campeonato. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini viene de sufrir una dura derrota por 5-2 ante Levante después de lo que fue un buen inicio con victorias por 1-0 ante Valencia y Real Sociedad.

Por su parte, el Real Madrid se ubica en el segundo lugar con 9 puntos y paso perfecto en el inicio del torneo. El conjunto conducido por José Mourinho viene con vuelo alto tras golear 4-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu en la jornada anterior, sumado a sus contundentes victorias previas frente a Real Sociedad (4-1) y Espanyol (2-1).

En síntesis

Real Betis y Real Madrid se enfrentan este viernes 4 de septiembre por LaLiga.

se enfrentan este viernes 4 de septiembre por LaLiga. La transmisión del partido en México será en exclusiva por Sky Sports y Sky+ .

y . El Real Madrid suma 9 puntos en el torneo tras vencer 4-0 al Málaga.