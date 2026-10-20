Quién es Jesús Valenzuela, el árbitro de Vasco Da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026

Adéntrate en la historia del juez que impartirá justicia este martes en un encuentro trascendental.

Si los partidos entre equipos brasileños y argentinos no fueran suficientemente calientes, mucho más efervescente será el que jugarán Vasco Da Gama y Boca Juniors. Dos de los clubes que iniciaron como favoritos el camino al título se enfrentarán esta noche en el juego de vuelta de semifinales de esta Copa Sudamericana 2026.

Publicidad

Para estar al frente de este desafío de alta complejidad, CONMEBOL designó al venezolano Jesús Valenzuela, uno de sus ‘hombres fuertes’ para los encuentros decisivos. Se trata de una de las ‘figuritas repetidas’ de la Confederación, tanto para las competencias de clubes de la entidad como para los campeonatos de selecciones.

Jesús Valenzuela, nacido en noviembre de 1983 en Acarigua (Portuguesa, Venezuela), tiene 43 años de edad y es árbitro internacional FIFA desde 2013. Cuenta en su espalda con una prestigiosa trayectoria que incluye Copa Sudamericana, Libertadores, Intercontinental y Copa América, entre otros. Además, dirigió dos Mundiales de selecciones.

¿Cuántas veces dirigió Jesús Valenzuela a Vasco Da Gama?

Previo al juego por Copa Sudamericana 2026, este colegiado estuvo a cargo del ‘Gigante da Colina’ una única vez, con un saldo positivo de un triunfo. En aquella oportunidad, Vasco Da Gama goleó por 3-0 a Olimpia de Paraguay. Desde entonces no hubo otro antecedente entre los brasileños y el juez.

Publicidad

¿Cuántas veces dirigió Jesús Valenzuela a Boca Juniors?

Antes de esta vuelta de semifinales, este silbante había sido designado a cinco partidos del ‘Xeneize’, con un saldo de dos victorias, dos empates y una caída. En esas veces, Boca venció por 2-0 a Santos y 1-0 a Cruzeiro, igualó 1-1 con Fortaleza y 1-1 con Cruzeiro, y cayó por 2-0 ante Deportivo Cali.

Valenzuela expulsando a un rival de Boca [Foto: Getty]

El cuerpo arbitral completo de Vasco Da Gama vs. Boca Juniors:

Estas serán todas las autoridades del partido de vuelta de la semifinal de Copa Sudamericana 2026 entre el ‘Gigante da Colina’ y el ‘Xeneize’:

Publicidad