Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

Dónde ver EN VIVO Elche vs. Celta por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche vs. Celta Vigo, LaLiga
Elche vs. Celta Vigo, LaLiga

Elche es local ante Celta este domingo 11 de octubre por la octava jornada de la LaLiga.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • México: 06:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Elche viene de ganar 3-1 como visitante ante Espanyol. El equipo ocupa el puesto 18 con 5 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Real Madrid.

Celta ganó 5-0 como local ante Racing de Santander en la fecha anterior. Celta está 15° en la tabla con 7 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Málaga.

El historial entre Elche y Celta

Elche y Celta se enfrentaron 24 veces en los últimos años: 7 triunfos de Elche, 10 de Celta y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/05/2026Celta vs. Elche3-1Primera División
28/09/2025Elche vs. Celta2-1Primera División
26/04/2023Celta vs. Elche1-0Primera División
06/01/2023Elche vs. Celta0-1Primera División
15/05/2022Celta vs. Elche1-0Primera División
03/10/2021Elche vs. Celta1-0Primera División
12/02/2021Celta vs. Elche3-1Primera División
06/11/2020Elche vs. Celta1-1Primera División
02/03/2015Celta vs. Elche1-1Primera División
26/09/2014Elche vs. Celta0-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 08:15 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
  • Elche suma 5 puntos en el torneo.
  • Celta suma 7 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones