Dónde ver EN VIVO Elche vs. Celta por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche es local ante Celta este domingo 11 de octubre por la octava jornada de la LaLiga.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- México: 06:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
Elche viene de ganar 3-1 como visitante ante Espanyol. El equipo ocupa el puesto 18 con 5 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Real Madrid.
Celta ganó 5-0 como local ante Racing de Santander en la fecha anterior. Celta está 15° en la tabla con 7 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Málaga.
El historial entre Elche y Celta
Elche y Celta se enfrentaron 24 veces en los últimos años: 7 triunfos de Elche, 10 de Celta y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2026
|Celta vs. Elche
|3-1
|Primera División
|28/09/2025
|Elche vs. Celta
|2-1
|Primera División
|26/04/2023
|Celta vs. Elche
|1-0
|Primera División
|06/01/2023
|Elche vs. Celta
|0-1
|Primera División
|15/05/2022
|Celta vs. Elche
|1-0
|Primera División
|03/10/2021
|Elche vs. Celta
|1-0
|Primera División
|12/02/2021
|Celta vs. Elche
|3-1
|Primera División
|06/11/2020
|Elche vs. Celta
|1-1
|Primera División
|02/03/2015
|Celta vs. Elche
|1-1
|Primera División
|26/09/2014
|Elche vs. Celta
|0-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 08:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
- Elche suma 5 puntos en el torneo.
- Celta suma 7 puntos en el torneo.