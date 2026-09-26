¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de México vs. Colombia por el amistoso internacional

México se enfrenta a Colombia por un amistoso internacional en lo que será el debut oficial de Rafael Márquez.

Desde las 19:00 horas de la CDMX, México disputa su primer encuentro amistoso de esta Fecha FIFA, con el objetivo de mejorar lo mostrado durante el Mundial 2026. El Tri se mide ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en el inicio de una nueva etapa.

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Tras la salida de Javier Aguirre, México comienza un nuevo proyecto con Rafael Márquez en el banquillo. Su primer desafío será ante una gran selección como Colombia, en un encuentro que servirá para comenzar a darle forma al nuevo ciclo del conjunto mexicano.

Colombia también atraviesa una nueva etapa y mantiene a Néstor Lorenzo como entrenador, aunque ya no contará con una de sus grandes leyendas: James Rodríguez, quien anunció su retiro de la selección. El mediocampista puso fin a su ciclo internacional después del Mundial 2026.

Alineación de México

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Gilberto Mora

Hirving Lozano

Roberto Alvarado

Armando González

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Alineación de Colombia

Álvaro Montero

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Álvaro Angulo

Richard Ríos

Jhon Arias

Gustavo Puerta

Jaminton Campaz

Luis Suárez

Carlos Andrés Gómez

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