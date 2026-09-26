¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de México vs. Colombia por el amistoso internacional

Desde las 19:00 horas de la CDMX, México disputa su primer encuentro amistoso de esta Fecha FIFA, con el objetivo de mejorar lo mostrado durante el Mundial 2026. El Tri se mide ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en el inicio de una nueva etapa.
Tras la salida de Javier Aguirre, México comienza un nuevo proyecto con Rafael Márquez en el banquillo. Su primer desafío será ante una gran selección como Colombia, en un encuentro que servirá para comenzar a darle forma al nuevo ciclo del conjunto mexicano.
Colombia también atraviesa una nueva etapa y mantiene a Néstor Lorenzo como entrenador, aunque ya no contará con una de sus grandes leyendas: James Rodríguez, quien anunció su retiro de la selección. El mediocampista puso fin a su ciclo internacional después del Mundial 2026.
Alineación de México
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- Israel Reyes
- Johan Vásquez
- Mateo Chávez
- Erik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Gilberto Mora
- Hirving Lozano
- Roberto Alvarado
- Armando González
Alineación de Colombia
- Álvaro Montero
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Álvaro Angulo
- Richard Ríos
- Jhon Arias
- Gustavo Puerta
- Jaminton Campaz
- Luis Suárez
- Carlos Andrés Gómez
De Luis Díaz a James Rodríguez: Las principales bajas de Colombia para el amistoso ante México
En sintesis
- Rafael Márquez debuta como DT de México en el amistoso frente a Colombia.
- James Rodríguez se retiró de la selección colombiana tras disputar el Mundial 2026.
- M&T Bank Stadium en Baltimore alberga el partido a las 19:00 horas CDMX.