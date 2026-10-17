Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Aston Villa por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el St. James Park, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle llega golpeado por una goleada en contra y necesita reaccionar rápido antes de que la tabla empiece a pesar. Aston Villa tampoco puede permitirse otro tropiezo si quiere despegarse de la parte baja.

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Ninguno de los dos atraviesa un buen momento y los puntos en juego valen doble para acomodarse en la tabla antes de que la fecha 7 se termine de acomodar.

La actualidad de ambos equipos

El equipo de Newcastle viene de un golpe duro: cayó 1-4 como visitante ante Coventry y quedó con apenas 8 puntos en seis fechas, en la undécima posición. Antes de esa derrota había ganado de local ante Hull, pero el envión se cortó enseguida con otra caída, esta vez 1-4 frente a Leeds. La inconsistencia es el principal problema a resolver en St. James Park.

Aston Villa tampoco encuentra la regularidad. Rescató un empate 2-2 de local contra Brentford en su última presentación, después de un triunfo como visitante ante Tottenham que había encendido algo de esperanza. Con 5 puntos en seis partidos y ubicado 16°, el equipo necesita sumar de visitante para no seguir mirando la tabla desde abajo.

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El historial entre Newcastle y Aston Villa

El historial entre ambos es amplio y favorece a Newcastle, que ganó 71 de los 162 cruces por 53 de Aston Villa, con 38 empates. La diferencia de gol también se inclina para el lado local, 256 contra 238.

En los enfrentamientos más recientes Newcastle se impuso 3-1 como visitante en Aston Villa y antes había caído 0-2 de local. Hubo también un 0-0 sin goles y una goleada 5-1 a favor de Newcastle que marcó una de las diferencias más claras de la serie reciente.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Aston Villa vs. Newcastle 1-3 FA Cup 25/01/2026 Newcastle vs. Aston Villa 0-2 Premier League 16/08/2025 Aston Villa vs. Newcastle 0-0 Premier League 19/04/2025 Aston Villa vs. Newcastle 4-1 Premier League 26/12/2024 Newcastle vs. Aston Villa 3-0 Premier League 30/01/2024 Aston Villa vs. Newcastle 1-3 Premier League 12/08/2023 Newcastle vs. Aston Villa 5-1 Premier League 23/07/2023 Newcastle vs. Aston Villa 3-3 Premier League Summer Series 15/04/2023 Aston Villa vs. Newcastle 3-0 Premier League 29/10/2022 Newcastle vs. Aston Villa 4-0 Premier League

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Horario del partido

México: 10:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 05:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 08:00 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 08:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 08:00 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 09:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

En síntesis