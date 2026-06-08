La Blanquirroja y la Furia Roja se enfrentarán en un nuevo duelo preparativo, para los europeos, de cara a la cita mundialista.

En el marco de un amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026, Perú y España se enfrentan este lunes 8 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. El conjunto europeo ultima detalles para el certamen mundialista.

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Del lado del equipo a cargo de Mano Menezes, viene de vencer a Haití por 2-1 hace apenas unos días y el conjunto incaico ya trabaja para no perderse la justa deportiva que será en 2030. Para eso, se medirá ante todo un candidato para ganar el torneo.

Los hombres dirigidos por Luis de la Fuente, vienen de un pálido empate ante Irak por 1-1 y encendieron las alarmas de no ser una equipo imbatible. Si bien no perdió, dejó escapar una victoria antes una selección que cuenta con una jerarquía individual mucho menor.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego entre Perú vs. España por el amistoso internacional?

Transmisión en México : ESPN, Disney+

: ESPN, Disney+ Transmisión en Argentina: ESPN, Disney+

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ESPN, Disney+ Transmisión en Perú: Andina de Television, América Televisión, Movistar Deportes Peru, América TV, GOTV 360

Andina de Television, América Televisión, Movistar Deportes Peru, América TV, GOTV 360 Transmisión en Uruguay: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

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¿A qué hora juegan Países España vs. Perú por el amistoso internacional?