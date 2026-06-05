Los Lusos y la Roja se enfrentarán en un nuevo duelo preparativo, para los europeos, de cara a la cita mundialista.

En el marco de un amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026, Portugal y Chile se enfrentan este sábado 6 de junio desde las 11:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nacional do Jamor de la ciudad de Lisboa.

Publicidad

Del lado del equipo a cargo de Roberto Martínez, viene de cosechar una valiosa victoria por 2-0 ante Estados Unidos en marzo y buscará seguir en la misma senda en el duelo ante los sudamericanos para llegar de la mejor manera al certamen internacional.

Los hombres dirigidos por Nicolás Córdova, vienen de sufrir en marzo una dura goleada en contra por 4-1 ante Nueva Zelanda. Sin participación en el torneo de selecciones, el cuadro andino ya trabaja para reformularse y pelear por la clasificación al Mundial 2030.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego entre Portugal vs. Chile por el amistoso internacional?

Transmisión en México : Sky Sports, izzi

: Sky Sports, izzi Transmisión en Argentina: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en Chile: ESPN, Disney+, Chilevision

ESPN, Disney+, Chilevision Transmisión en Colombia : ESPN, Disney+

: ESPN, Disney+ Transmisión en Ecuador: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en Perú: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en Uruguay: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en España: UEFA TV

Publicidad

¿A qué hora juegan Portugal vs. Chile por el amistoso internacional?