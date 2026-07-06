¿Dónde y en qué estadio juegan Portugal vs. España por el Mundial 2026?a

Los Lusos y la Furia Roja jugarán en un recinto del territorio estadounidense en el marco de una nueva fase del torneo internacional.

En el marco de los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la localidad estadounidense de Dallas. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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El escenario del partido será el AT&T Stadium, en la ciudad de Dallas, la casa de Dallas Cowboys, una de las franquicias de la National Football League (NFL). Con una capacidad para 70.649 espectadores, el recinto es uno de los que tiene más capacidad del torneo.

El recinto de Dallas es uno de los que tendrá más partidos en el certamen internacional. [Foto: Getty Images]

Fue inaugurado en 2009 tras una gran inversión inicial que superó los 1.200 millones de dólares para convertirse en uno de los complejos más modernos del mundo, el estadio es mundialmente reconocido por ser el hogar de la franquicia mencionada.

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A lo largo de sus más de quince años de historia, ha albergado importantes eventos internacionales, incluyendo partidos de la Copa Oro de CONCACAF, peleas de boxeo estelares y el All-Star Game de la NBA. Su moderna infraestructura, caracterizada por su imponente techo retráctil y una gigantesca pantalla de alta definición suspendida sobre el centro del campo, lo convierte en una de las plazas fijas del deporte estadounidense.

Características del Estadio Dallas

Capacidad : 70.649 espectadores.

: 70.649 espectadores. Ubicación : 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos.

: 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos. Tipo de césped : natural para el Mundial 2026.

: natural para el Mundial 2026. Equipos que juegan de local aquí : Dallas Cowboys (NFL).

: Dallas Cowboys (NFL). Año de inauguración: 2009.

Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Dallas

Países Bajos 2-2 Japón | Fase de grupos | 14 de junio

Inglaterra 4-2 Croacia | Fase de grupos | 17 de junio

Argentina 2-0 Austria | Fase de grupos | 22 de junio

Japón 5-1 Suecia | Fase de grupos | 25 de junio

Jordania 1-3 Argentina | Fase de grupos | 27 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega | 16avos de Final | 30 de junio

Australia 1(2-4)1 Egipto | 16avos de Final | 3 de julio

Portugal vs. España | Octavos de Final | 6 de julio

Partido de Semifinales | 14 de julio

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En síntesis