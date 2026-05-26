Entérate todo lo que hay que saber para no perderse la definición del segundo título europeo del año.

Crystal Palace y Rayo Vallecano acapararán el centro de la escena de la agenda deportiva de este miércoles: protagonizarán la final de la UEFA Conference League. Tras un extenso camino recorrido en esta edición 2025-26, ingleses y españoles están listos para dar un paso adelante y escribir una página histórica para sus instituciones.

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¿Cómo llegan Crystal Palace y Rayo Vallecano a la final de UEFA Conference League?

Las ‘Águilas’ se clasificaron a esta instancia luego de eliminar a Shakhtar Donetsk en semifinales del torneo, por un amplio triunfo global de 5-2. En el juego de ida, se impusieron por 3-1 como visitantes (Sarr, Kamada y Larsen), y en la vuelta ganaron 2-1 en casa (Sarr y Pedro e/c).

Los ‘Franjirrojos’ sacaron pasaje a esta ronda tras dejar en el camino a Racing de Estrasburgo en semifinales del certamen, por una ajustada victoria global de 2-0. En el primer duelo, vencieron por 1-0 en condición de local (Alemao), mientras que en la revancha fue 1-0 a domicilio (Alemao).

Crystal Palace quiere volver a coronar, ahora internacionalmente.

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Cuándo juegan Crystal Palace vs. Rayo Vallecano por la UEFA Conference League:

La gran final de la competencia continental se llevará a cabo este miércoles 27 de mayo, desde el Red Bull Arena, estadio perteneciente al Leipzig, ubicado en Alemania. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 13.00 hora CDMX, franja en la cual suelen jugarse los partidos decisivos por los títulos en Europa.

Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Rayo Vallecano por TV en México:

La definición del trofeo de tercera importancia en el Viejo Continente se podrá seguir en todo el suelo nacional por doble pantalla en la televisión. En primer término, se podrá observar por medio la señal de ESPN, y en segundo orden, a través de la cadena Claro Sports.

Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Rayo Vallecano por Internet en México:

Este cruce determinante por la UEFA Conference League contará con la transmisión online y en directo para todo el territorio mexicano, de la plataforma Disney+ Premium. Además, Claro Sports ofrecerá la posibilidad de sintonizarlo también vía streaming por su canal de YouTube.

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