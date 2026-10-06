¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Chile por el amistoso internacional?

México y Chile se enfrentan por un nuevo amistoso internacional en el cierre de la fecha FIFA. El partido se disputará en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Este martes 6 de octubre, México se enfrenta a Chile por un nuevo amistoso internacional en el cierre de la fecha FIFA. El partido comenzará a las 20:30 hs de la CDMX, en busca de un resultado que le permita al conjunto mexicano terminar esta jornada con una victoria.

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El Tri llega con la necesidad de mejorar su rendimiento después de una serie de resultados negativos. En sus primeros encuentros de esta fecha FIFA empató 1-1 ante Colombia, volvió a igualar 1-1 frente a Perú y posteriormente sufrió una dura derrota por 3-0 contra Estados Unidos.

Los Angeles Memorial Coliseum, el estadio del partido

El encuentro se disputará en el Los Angeles Memorial Coliseum, uno de los escenarios deportivos más históricos de Estados Unidos. Está ubicado en Los Ángeles, California, y tiene capacidad para 78.467 espectadores.

El recinto, conocido como “The Grand Old Lady”, fue escenario de los Juegos Olímpicos de 1932 y 1984, y volverá a recibir la máxima competencia deportiva en 2028. Además, es el único estadio que fue sede principal de dos ediciones de los Juegos Olímpicos de verano.

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El Coliseum también forma parte de la historia de la NFL, ya que allí se disputó el primer Super Bowl en 1967 y años después volvió a albergar el Super Bowl VII. En 1984 fue reconocido como Hito Histórico Nacional por su importancia histórica para California y Estados Unidos.

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