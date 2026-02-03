Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey

Barcelona visita a Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey desde las 14:00 hs de la CDMX, en un partido decisivo que se juega a todo o nada. Los culés llegan como favoritos para avanzar a semifinales, aunque enfrente tendrán a un rival peligroso, que viene de eliminar nada menos que al Real Madrid y que atraviesa un gran momento de confianza.

El equipo de Hansi Flick sabe que no hay margen de error. La serie se define en un solo partido, sin encuentro de vuelta, por lo que cualquier detalle puede ser determinante. A continuación, te dejamos la serie de resultados que clasifican o eliminan al Barcelona en este cruce clave.

¿Qué pasa si Barcelona gana ante Albacete?

Si el Barcelona consigue la victoria en los 90 minutos, clasificará directamente a las semifinales de la Copa del Rey. Al tratarse de una serie a partido único, el triunfo le permitirá meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo y seguir en carrera por el título sin necesidad de ningún desempate adicional.

¿Qué pasa si Barcelona empata ante Albacete?

En caso de empate durante el tiempo reglamentario, el partido se irá al alargue, con dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

Si la igualdad se mantiene tras el tiempo extra, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

No hay ventaja deportiva ni diferencia de goles.

Todo se decide en esta misma noche.

¿Qué pasa si Barcelona pierde ante Albacete?

Si el Barcelona pierde ante Albacete, quedará automáticamente eliminado de la Copa del Rey. El equipo del ascenso avanzará a semifinales y los culés se despedirán del certamen, en lo que sería uno de los golpes más duros de la temporada, especialmente por llegar como claros favoritos al cruce.

En síntesis