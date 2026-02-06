Es tendencia:
Miguel Herrera tras su fracaso previo al Mundial 2026: ”Voy a regresar a Costa Rica”

El Piojo todavía tiene asuntos pendientes en el país tico y avisó que seguirá viajando allí a pesar de su despido.

Por Leandro Barraza

Miguel Herrera con la indumentaria de Costa Rica
© @miguelherreradtMiguel Herrera con la indumentaria de Costa Rica

El paso de Miguel Herrera por la Selección de Costa Rica fue decepcionante. El seleccionado tico se presentaba como uno de los favoritos a clasificar al Mundial 2026 en unas Eliminatorias que no contaban con México, Estados Unidos ni Canadá.

Los tres anfitriones de la Copa del Mundo fueron históricamente los más fuertes de Concacaf y, ante sus ausencias, Costa Rica parecía tener el boleto en bandeja. Sin embargo, Herrera no pudo llevarlos ni siquiera al repechaje y fue despedido luego de dicho fracaso deportivo.

No obstante, el Piojo regresó al país tico a fines de enero para finiquitar asuntos pendientes tanto con la federación de Costa Rica como con la casa que rentó durante su estadía como seleccionador. Pero esa no fue su última vez allí.

Miguel Herrera no descarta dirigir este equipo.

Miguel Herrera no tiene club desde su despido de Costa Rica (GETTY IMAGES)

En una entrevista con el periodista Alex Blanco, Miguel Herrera avisó: “Voy a regresar a Costa Rica a finiquitar unas cosas y sigo yendo y viendo a la gente a la cara porque yo fui a trabajar. El trabajo a veces se da y a veces no”.

“No se nos dio la posibilidad de conseguir el logro que buscábamos todos, pero dejé muy buena relación, dejé muy buenos amigos en Costa Rica, completó el estratega mexicano que cumplirá 58 años en marzo y que sigue sin club luego de su etapa con el combinado tico.

Selecciones de Concacaf que sí clasificaron al Mundial 2026

  • Canadá | anfitrión
  • Estados Unidos | anfitrión
  • México | anfitrión
  • Panamá
  • Curaçao
  • Haití
  • Jamaica | juega repechaje
  • Surinam | juega repechaje
David Faitelson eligió a los 26 futbolistas que deben jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana

En síntesis

  • Miguel Herrera fue despedido como seleccionador de Costa Rica tras no clasificar al Mundial 2026.
  • Las selecciones de Panamá, Curaçao y Haití lograron su clasificación directa a la Copa del Mundo.
  • El estratega mexicano Herrera cumplirá 58 años en marzo y actualmente se encuentra sin club.
leandro barraza
Leandro Barraza
