El paso de Miguel Herrera por la Selección de Costa Rica fue decepcionante. El seleccionado tico se presentaba como uno de los favoritos a clasificar al Mundial 2026 en unas Eliminatorias que no contaban con México, Estados Unidos ni Canadá.

Publicidad

Publicidad

Los tres anfitriones de la Copa del Mundo fueron históricamente los más fuertes de Concacaf y, ante sus ausencias, Costa Rica parecía tener el boleto en bandeja. Sin embargo, Herrera no pudo llevarlos ni siquiera al repechaje y fue despedido luego de dicho fracaso deportivo.

No obstante, el Piojo regresó al país tico a fines de enero para finiquitar asuntos pendientes tanto con la federación de Costa Rica como con la casa que rentó durante su estadía como seleccionador. Pero esa no fue su última vez allí.

Miguel Herrera no tiene club desde su despido de Costa Rica (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En una entrevista con el periodista Alex Blanco, Miguel Herrera avisó: “Voy a regresar a Costa Rica a finiquitar unas cosas y sigo yendo y viendo a la gente a la cara porque yo fui a trabajar. El trabajo a veces se da y a veces no”.

“No se nos dio la posibilidad de conseguir el logro que buscábamos todos, pero dejé muy buena relación, dejé muy buenos amigos en Costa Rica“, completó el estratega mexicano que cumplirá 58 años en marzo y que sigue sin club luego de su etapa con el combinado tico.

Selecciones de Concacaf que sí clasificaron al Mundial 2026

Canadá | anfitrión

Estados Unidos | anfitrión

México | anfitrión

Panamá

Curaçao

Haití

Jamaica | juega repechaje

Surinam | juega repechaje

Publicidad

Publicidad

ver también David Faitelson eligió a los 26 futbolistas que deben jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana

En síntesis