El Bayern Múnich buscará recuperarse rápidamente del traspié sufrido entre semana por Champions League en Londres. Para ello, intentarán cambiar la cara, ponerse el chip ganador y volver a regalarle una alegría a la afición cuando regresen a casa este sábado. El rival será St Pauli, en el primer turno de la jornada matutina de la Bundesliga de Alemania.

Publicidad

Publicidad

La campaña de los ‘Bávaros’ esta temporada contaba con la particularidad de un extenso invicto, hasta que Arsenal le cortó la racha de ¡21 partidos sin perder! En su último viaje por competición internacional, el conjunto de Vincent Kompany tropezó con los de Arteta y puso fin a su cosecha imbatible. Ahora, tendrán que comenzar de cero hacia otro registro.

Esa última y única derrota en el semestre del Bayern Múnich tuvo el distintivo de que fue justo el único encuentro que se perdió Luis Díaz desde su llegada al elenco alemán. El delantero colombiano había estado en todos los partidos anteriores, pero no pudo jugar en Inglaterra por una sanción y coincidió con el fin de la racha positiva de su equipo.

Luis Díaz vuelve a la acción con Bayern Múnich [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Juega Luis Díaz en Bayern Múnich vs. St Pauli por la Bundesliga 2025-26?

Como la suspensión corría por parte de UEFA y para la Champions, nada imposibilita que Luis Díaz se ausente por Bundesliga. El guajiro será titular este sábado, en un encuentro donde Kompany pondrá lo mejor que tiene a disposición, ya que luego no habrá compromiso internacional entre semana. Olise, Karl y Kane se perfilan a acompañar al colombiano en ataque.

Para Luis Díaz será una buena oportunidad para volver a convertir, luego de no haber podido marcar en la goleada de la semana pasada por 6-2 sobre Friburgo: St Pauli marcha 16° y está en puesto de repechaje por el descenso a la segunda división. Además, el oponente de turno perdió ocho de los once compromisos que lleva disputados en esta Bundesliga 2025-26.

ver también ¿Se equivocaron? Liverpool lamenta la partida de Luis Díaz y sale al mercado arrepentido

La probable alineación de Bayern Múnich ante St Pauli:

Manuel Neuer .

. Josip Stanišić .

. Dayot Upamecano .

. Jonathan Tah .

. Konrad Laimer .

. Joshua Kimmich .

. Aleksandar Pavlovic .

. Michael Olise .

. Lennart Karl .

. Luis Díaz .

. Harry Kane.

Publicidad

Publicidad

DT: Vincent Lompany.

La probable alineación de St Pauli ante Bayern Múnich:

Nikola Vasilj .

. Hauke Wahl .

. Eric Smith .

. Karol Mets .

. Arkadiusz Pyrka .

. Joel Fujita .

. James Sands .

. Jackson Irvine .

. Louis Oppie .

. Andreas Hountondji .

. Mathias Pereira Lage.

DT: Alexander Blessin.

ver también Bayern Múnich salió a apoyar a Luis Díaz y apuntó contra UEFA por la sanción: “Realmente no…”

¿Cuándo y dónde ver Bayern Múnich vs. St Pauli por la Bundesliga 2025-26?

El nuevo desafío de los ‘Bávaros’ y Luis Díaz se disputará este sábado 29 de noviembre, desde el Allianz Arena (Munich, Alemania), a partir de las 08.30 horas del Centro de México, por la jornada 12 de la Bundesliga 2025/26. El encuentro contará con la transmisión exclusiva en vivo y en directo para todo el territorio mexicano, de la pantalla de SKY Sports.