Cristiano Ronaldo no solo es un gran futbolista, sino que también se ha destacado por dar declaraciones que siempre terminan generando debate. A lo largo de los años, el portugués ha dejado frases que recorrieron el mundo, y esta vez no fue la excepción.

En las últimas horas, el astro del Al Nassr tuvo una entrevista con el periodista británico Piers Morgan en su canal de YouTube, donde volvió a mostrarse sin filtros. Como suele hacerlo, Cristiano habló con total sinceridad y dejó varios titulares que no pasaron desapercibidos.

En la charla, el delantero portugués se autoproclamó la persona más famosa del mundo. “Soy la persona más famosa del mundo. Dime una persona en el mundo que sea más famosa que yo. Soy más famoso a nivel mundial que Donald Trump”, expresó con total confianza. Una frase que rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios en redes sociales.

Más declaraciones picantes de Cristiano Ronaldo

Pero eso no fue todo. Cristiano también se refirió a la Copa del Mundo y dejó una postura que sorprendió a más de uno. “No es un sueño para mí ganar la Copa del Mundo. Ganar un torneo no define quién es el mejor jugador de la historia. Son solo siete partidos, ¿pensás que es justo?”, reveló el portugués, minimizando la importancia del título más deseado por cualquier futbolista.

Además, no esquivó la eterna comparación con Lionel Messi y volvió a dejar su punto de vista sin filtros. “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde…”, lanzó, dejando claro que sigue considerándose el número uno por encima del argentino.

Con estas declaraciones, Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que, más allá de lo que haga en la cancha, siempre sabe cómo estar en el centro de la escena. Sus palabras reavivaron el debate sobre quién es realmente el más grande y, una vez más, dejaron claro que el portugués no teme decir lo que piensa.

