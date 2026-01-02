¿Por qué no juegan Stephen Curry y Jimmy Butler en Warriors vs. Oklahoma City Thunder por la NBA?

Esta noche desde las 21:00 hs de la CDMX, Golden State Warriors se enfrentará a Oklahoma City Thunder en una nueva jornada de la NBA, en un duelo que promete muchas emociones entre dos grandes equipos.

Los Warriors llegan motivados después de su victoria el pasado 31 de diciembre ante Charlotte, ganando 132 a 125 en un partido muy disputado. Por su parte, los Thunder también sumaron un triunfo importante en su último encuentro, superando a Portland 124 a 95.

Sin embargo, Golden State tendrá ausencias sensibles que podrían afectar su rendimiento en este compromiso. Entre los jugadores que no estarán se encuentran Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green, figuras clave del equipo.

El motivo de sus ausencias

Según reveló Shams Charania con información de Anthony Slater, Stephen Curry no jugará debido a un golpe en el tobillo, Jimmy Butler se encuentra fuera por enfermedad y Draymond Green descansará en este partido pensando en lo que se viene.

Estas bajas representan un duro golpe para los Warriors, quienes tendrán que ajustar su estrategia para enfrentar a un Oklahoma City Thunder que viene con confianza tras su última victoria. La expectativa de los aficionados es alta, ya que cada encuentro de estos equipos suele ser intenso y lleno de momentos decisivos.

En síntesis

