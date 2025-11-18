El nuevo equipo que le cerró las puertas a James Rodríguez en plena fecha FIFA con Colombia

James Rodríguez cerró el año con una nueva participación en una fecha FIFA, pero le dieron una mala noticia. En plenos partidos amistosos con la Selección Colombia, se confirmó el nuevo equipo que rechazó al ’10’ en vísperas de encontrar un club para llegar en la mejor condición al Mundial 2026.

Luego de un año en el que registró nueve goles, cinco asistencias y 2.559 minutos en 34 partidos con el Club León, James volvió a ser agente libre en el mundo del fútbol a un poco más de seis meses del inicio del Mundial. Se viene una decisión muy importante para el capitán de la Selección Colombia.

Uno de los destinos que más suena para James Rodríguez es Estados Unidos. Sin embargo, uno de los periodistas norteamericanos más reconocidos le empezó a cerrar la puerta a la llegada del volante colombiano con el no rotundo de dos equipos.

James Rodríguez no llegaría a este equipo de la MLS

James Rodríguez se quedó sin equipo a meses del Mundial. (Foto: Getty Images)

Tom Bogert no solo afirmó el 12 de noviembre que “me han dicho que no hay absolutamente nada de cierto en los rumores que vinculan a James Rodríguez con el Orlando City“, el periodista del portal ‘The Athletic’ redobló la apuesta y publicó en X el nuevo equipo que le cerró las puertas al ’10’ en plena fecha FIFA con Colombia: “Tampoco hay absolutamente nada de cierto en los rumores que vinculan a James Rodríguez con el Toronto FC“.

¿Cuándo inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

La cuenta regresiva para que James Rodríguez defina su nuevo equipo empieza a sonar un poco más duro. Sobre todo, porque será fundamental que haga una buena pretemporada en vísperas de que llegue en buenas condiciones al Mundial 2026, que comienza el 11 de junio. El sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo es el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. ET.

En resumen