El Papa León XIV eligió su equipo favorito entre Real Madrid y Barcelona: “Es fácil”

El Sumo Pontífice viajó a España por una semana y una periodista lo sorprendió con la pregunta futbolera en el avión.

El fanatismo por el futbol llega a los rincones más inesperados a lo largo del mundo, tanto así que hasta una figura como el Papa León XIV se ve influenciado por el deporte rey. El Sumo Pontífice viajó a España en las últimas horas por una visita de una semana programada en dicho país y en el avión fue sorprendido con una pregunta futbolera. Su respuesta ya es viral.

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“Vas a España, la gran pregunta es ¿Real Madrid o Barça?”, le consultó una periodista. Lejos de evitar la consulta, León XIV contestó con una sonrisa: “Esa es fácil. El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es de Real Madrid“.

⁉️😅 El Papa León XIV elige entre el Real Madrid y el Barça en su llegada a España



⚪️😁 "El Papa es para todos los equipos, pero Prevost es del Madrid"



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/eyGRwxiQzI — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 6, 2026

Cabe mencionar que con “Prevost” el Papa León XIV hace referencia a él mismo, ya que su nombre real es Robert Francis Prevost. Esta respuesta del Sumo Pontífice no tardó en viralizarse y los aficionados de Real Madrid ya se lo apropiaron.

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El antecedente futbolero del Papa Francisco

No es la primera vez que un Papa revela públicamente su simpatía con algún equipo. De hecho, el Papa León XIV es el sucesor del Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio), quien era abiertamente aficionado del equipo argentino San Lorenzo de Almagro.

El Papa Fransico con una camiseta de San Lorenzo en el Vaticano (Getty Images)

En síntesis

Robert Francis Prevost , el Papa León XIV, declaró ser seguidor del Real Madrid.

, el Papa León XIV, declaró ser seguidor del Real Madrid. El Sumo Pontífice tiene una visita de una semana programada en España.

El Papa Francisco era un reconocido aficionado del club argentino San Lorenzo de Almagro.