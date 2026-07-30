Quién es Carlos Espí, el delantero por el que Real Madrid pagó 25 millones de euros

El Merengue lo ficha como reemplazo de Gonzalo García, quien hizo las maletas rumbo al Fulham de la Premier League.

Real Madrid no escatima recursos en el mercado de pases. Tras una decepcionante temporada, Florentino Pérez contrató a José Mourinho y con el entrenador portugués llegaron un sinfín de refuerzos de renombre para intentar volver a poner al Merengue en lo más alto.

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Pese a que ya se concretaron refuerzos de renombre (como los de Marc Cucurella o Yan Diomandé), el Madrid no se retira del mercado y este jueves 30 de julio cerró el fichaje de Carlos Espí, un joven futbolista español que aterriza en Valdebebas para aportar en el ataque.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid sign Carlos Espí as new striker, here we go! 💥



€25m release clause activated from Levante with formal letter sent to the club tonight.



Spanish striker joins immediately with medical in Madrid today. pic.twitter.com/hpyLcP9Y7Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

Buscando suplir la salida del delantero Gonzalo rumbo al Fulham, el conjunto blanco, por petición de José Mourinho, decidió abonar los 25 millones de euros de la cláusula de rescisión de Espí, quien llega procedente del Levante.

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El club buscaba específicamente un perfil de área fuerte y dominador, recordando el rol que en su día aportó Joselu a la plantilla. Como dato curios, esta operación se convierte en la segunda venta más cara en la historia del Levante, solo por detrás de la venta del colombiano Jefferson Lerma a Bournemouth por 30.5 millones.

Conoce a Carlos Espí, nuevo delantero de Real Madrid

Nombre completo: Carlos Espí Escrihuela

Carlos Espí Escrihuela Fecha de nacimiento: 24 de julio de 2005 (21 años)

24 de julio de 2005 (21 años) Lugar de nacimiento: Tavernes de Valldigna, Valencia, España

Tavernes de Valldigna, Valencia, España Estatura: 1,94 m

1,94 m Posición: Delantero centro

Formado en la cantera del Levante, Espí debutó con el primer equipo en Segunda División en febrero de 2024. Sin embargo, fue durante la recién finalizada temporada 2025-26 donde se consolidó como una de las grandes revelaciones de LaLiga.

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Espí anotó un total de 11 goles que fueron vitales para lograr la permanencia de su equipo en la máxima categoría. Su sobresaliente campaña lo llenó de galardones individuales, siendo nombrado el Mejor Jugador del Mes de marzo en LaLiga, Mejor Jugador Sub-23 de la temporada e incluido en el Once Revelación de Marca.

¿Qué esperar de Carlos Espí?

Apodado ‘El Tanque de la Valldigna‘, Espí es un clásico delantero de referencia. Mide 1,94 m de altura y pesa 84 kg, por lo que su potencia física y juego aéreo son atributos que lo caracterizan.

Funciona como un faro en el área rival, capaz de fijar a los defensas centrales, descargar el balón de espaldas y rematar centros con gran contundencia. En pocas palabras, es un clásico ‘9’, de esos que en el futbol actual parecen estar en peligro de extinción.