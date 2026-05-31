Aurélien Tchouaméni rompió el silencio sobre la pelea con Federico Valverde en Real Madrid: “La vida sigue”

El francés brindó detalles desconocidos sobre la polémica que lo involucró con el uruguayo y dio por cerrado el asunto.

El vestidor del Real Madrid filtró una pelea de suma gravedad entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con el uruguayo llevándose la peor parte, con la pérdida de conocimiento y lesiones que lo dejaron, por ejemplo fuera del clásico del final de la temporada ante Barcelona. La particularidad, es que los protagonistas niegan tales hechos.

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Según trascendió, el conflicto surgió por una dura entrada de Valverde sobre Tchuaméni en un entrenamiento relajado, algo que molestó al francés. La discusión se extendió hasta los camerinos, donde los ánimos se terminaron de caldear.

Tchouaméni le restó importancia a la pelea con Valverde

Ahora, semanas después del conocido conflicto, el centrocampista se expresó por primer vez. De manera contundente, lo que afirmó Tchouaméni fue que todo se magnificó y que el suceso no tuvo la brutalidad que se detalló y expresó por parte de quienes revelaron información sobre lo acontecido.

“Evidentemente pasaron cosas, lo pudieron ver y escuchar en los medios. Se magnificó porque salió en los medios de comunicación y cuando juegas en el Real Madrid eso crea una gran reacción. En la prensa se dijeron muchas tonterías. Leí que hubo una pelea y que le había dado un puñetazo… Lo que no fue el caso. No entro en más detalles”, comenzó diciendo Tchouaméni en rueda de prensa.

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Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una fuerte pelea en Real Madrid. (GETTY IMAGES)

Y además agregó: “Lo más importante es que el club estaba al corriente de lo que pasó. Hay muchas cosas que pasan en los vestuarios que no salen en la prensa. La vida sigue. Con Fede tenemos un objetivo común: ganar títulos con el Real Madrid. No hay problema. Y si me enfrento a él en el Mundial, nosotros tendremos ganas de ganar con la selección francesa. En el aspecto personal no hay problemas ahora mismo con Valverde”.

Por lo pronto, ambos se encuentran avocados a sus respectivos seleccionados con el objetivo de realizar el mejor papel posible. Si se enfrentan, está claro que las cámaras intentarán buscar si entre los compañeros de equipo se juega un partido aparte o si cualquier tipo de diferencia que pudieron haber tenido ya es parte del pasado.

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En síntesis