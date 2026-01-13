Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario de Julián Álvarez en Atlético Madrid

Lionel Andrés Messi está atravesando la etapa final de su carrera, pero sigue siendo la figura principal de Inter Miami. Con 38 años, el astro argentino continúa brillando en la MLS y siendo el referente del equipo, tanto dentro como fuera de la cancha.

En la última temporada que jugó, el ex Barcelona llevó a su equipo a conseguir la primer liga de toda su historia, dejando en claro que su llegada hace un tiempo atrás fue clave para que el equipo pueda conseguir cosas importantes a pocos años de su creación.

Según los informes de la propia liga, Messi percibe un salario de 12 millones de dólares por temporada, consolidándose como uno de los futbolistas mejor pagos de Estados Unidos.

Por su parte, Julián Álvarez vive un presente más complicado en Atlético Madrid, aunque su calidad sigue siendo indiscutible. El atacante de 25 años intenta dar siempre su mejor versión y se mantiene como una de las figuras del club español. Según Fichajes.com, Julián percibe 12 millones de euros por temporada, un salario muy similar al de Messi, aunque con la diferencia de que juega en la élite europea.

Messi y Julián Álvarez juntos en la Selección Argentina (Getty Images)

La comparación de salarios muestra cómo los dos argentinos, a pesar de la diferencia de edad y de etapa de carrera, se encuentran en cifras similares en cuanto a ingresos directos del club. Esto demuestra el impacto mediático y deportivo que ambos tienen en sus equipos y ligas respectivas.

Comparación de valor de mercado

Si hablamos de valor de mercado, la situación cambia radicalmente. Mientras Messi, a sus 38 años, tiene un valor aproximado de 15 millones de euros, Julián Álvarez, joven y con proyección internacional, está tasado en 100 millones de euros. Esto refleja no solo su potencial de revalorización sino también la inversión que representa para cualquier club europeo.

Más allá de los números, ambos representan estilos de liderazgo distintos. Messi sigue siendo el ídolo mediático y la cara visible del proyecto de Inter Miami, mientras que Julián Álvarez tiene la presión de consolidarse en Europa y mantener su rendimiento alto para seguir siendo parte del radar de la selección argentina y grandes clubes.

En síntesis