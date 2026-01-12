El 13 de diciembre del 2025 cuando el Real Madrid se enfrentarían ante el Alavés, tras dos derrotas consecutivas y dos triunfos en 8 partidos, Xabi Alonso fue cuestionado en la rueda prensa sobre esa posibilidad de que al seguir con los malos resultados se optara porque fuera destituido de la plantilla en tan poco tiempo con la escuadra.

¿Xabi Alonso ya sabía que se iba?

“Llevo muchos años en el futbol y no me sorprende nada de lo que pueda suceder. Son cosas normales”, fueron las palabras de Xabi en ese momento, por lo que hoy que se dio a conocer de manera oficial la baja del estratega salieron de nueva cuenta a la luz estas palabras que mencionó hace menos de un mes ante los medios.

“En el futbol español creo que han sido dos cesados. Tirando de estadística ha habido muchos más ceses a estas alturas. Mi impresión es que el futbol es exigente y que en otras épocas hubo más ceses a estas alturas”, para este tiempo ya estaba pensando que era una posibilidad de que tomaran esa decisión en el cuadro blanco.

No pensó en su reemplazo

Aunque lo que llamó más la atención fue el tema de su reemplazo, ya que el exdirigente del Castilla, Álvaro Arbeloa, quien ahora ha tomado las riendas de la plantilla, en ese momento no representaba un problema para Xabi, pero sí lo consideraban como un posible suplente de Alonso en el momento en el que dijera adiós.

“Yo creo Álvaro en un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid, yo creo que está haciendo las cosas muy bien”, poco se esperaba que este futuro sería casi un mes después y ahora ocupará ese lugar que deja, por lo que pone a pensar que de cierta manera tuvo un ultimátum dentro de la escuadra que ya lo tenía considerado.

