¿Por qué no juega Nick Woltemade en Newcastle vs. Manchester City por la semifinal de la EFL Cup?

Este martes se disputa un partido clave en el futbol inglés. Newcastle y Manchester City se enfrentan por las semifinales de la EFL Cup desde las 14:00 hs de la CDMX, con el objetivo de meterse en la gran final y seguir soñando con el título. En la otra llave, Arsenal y Chelsea se medirán mañana a la misma hora, completando un cuadro de alto nivel.

Las Urracas y los Citizens ya confirmaron sus alineaciones para este compromiso decisivo, pero en el equipo local apareció una sorpresa que no pasó desapercibida. Nick Woltemade, una de las figuras de Newcastle, no forma parte del once inicial ante el City.

La ausencia del delantero no está relacionada con ninguna lesión ni problema físico. Según se informó, se trata exclusivamente de una decisión técnica del entrenador, quien optó por dejarlo en el banco de suplentes para este encuentro tan exigente y más sabiendo que jugó 120 minutos en el duelo ante Bournemouth en la fase anterior.

La idea del cuerpo técnico sería utilizar a Woltemade como una carta ofensiva para el segundo tiempo, dependiendo de cómo se desarrolle el partido. Ante un rival como Manchester City, Newcastle busca equilibrio desde el inicio y guardar variantes para el complemento, entendiendo que el atacante puede estar cansado.

Los titulares de Newcastle

Pope

Hall

Botman

Joelinton

Wissa

Gordon

Thiaw

Murphy

Bruno Guimaraes

Ramsey

Miley