Este sábado 18 de octubre se produjo una nueva edición del clásico alemán entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Y, como manda la historia y la actualidad, el conjunto de Luis Díaz se llevó la victoria por 2-1 con goles de Harry Kane y Michael Olise.

El delantero colombiano no venía teniendo un gran partido, pero finalmente Luis Díaz logró dejar su sello con una gran jugada de desborde y centro atrás que generó el 2-0 del Bayern Múnich en lo que fue la victoria del equipo bávaro frente al Borussia Dortmund.

En un contraataque, Luis Díaz recibió un gran cambio de orientación de Harry Kane para quedar mano a mano y en campo abierto contra Waldemar Anton. El colombiano lo superó al defensa del Borussia Dortmund y luego colocó un centro atrás que fue interceptado por Jobe Bellingham, pero Michael Olise se barrió y terminó metiendo la pelota en la portería.

Luego del 2-0 del Bayern Múnich, el Borussia Dortmund pudo descontar en el clásico gracias al gol de Julian Brandt, pero no fue suficiente. De esta manera, el equipo de Luis Díaz sigue líder en la Bundesliga con 21 puntos y 100% de efectividad tras 7 jornadas disputadas.

Después de derrotar al Borussia Dortmund, ahora el Bayern Múnich recibirá en el Allianz Arena el próximo miércoles a Club Brujas por la tercera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Será una nueva oportunidad para Luis Díaz de continuar con su buen momento con el equipo alemán.

Las estadísticas de Luis Díaz ante Borussia Dortmund

Toques : 54

: 54 Pases precisos : 24

: 24 Remates totales : 4

: 4 Remates a puerta : 2

: 2 Recuperaciones : 5

: 5 Centros: 1

