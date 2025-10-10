Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern, esto cobra Santiago Giménez en AC Milan

Dos grandes figuras del fútbol europeo se encontrarán en la fecha FIFA de octubre. Luis Díaz y Santiago Giménez se enfrentarán en el partido amistoso entre la Selección Colombia y México, así que no hubo un mejor momento para comparar sus salarios millonarios.

Luego de anotar 65 goles en 105 partidos con Feyenoord, AC Milan no dudó y puso sobre la mesa casi €35 millones de euros con bonificaciones para adquirir los derechos deportivos de Giménez. El delantero argentino con nacionalidad mexicana será la carta goleadora del ‘Tri’ en el Mundial 2026.

En el caso de Luis Díaz, Bayern Múnich rompió los esquemas del mercado europeo y le pagó a Liverpool FC €75 millones con bonos por el extremo colombiano a pesar de tener 28 años. De entrada, ya le dio la razón al equipo alemán porque en los primeros seis partidos de la Bundesliga registró cinco goles y cuatro asistencias.

Comparación de salarios entre Luis Díaz y Santiago Giménez

Díaz y Giménez son la carta de gol de Colombia y México. (Foto: Getty Images)

El portal experto ‘Capology’ dictó sentencia. Mientras que Luis Díaz tiene un salario anual de €14 millones de euros brutos en Bayern Múnich, Santiago Giménez cobra €4.6 millones al año en AC Milan. Esto quiere decir que el delantero mexicano gana €9.4 millones menos de lo que percibe el extremo colombiano.

¿Quién tiene más goles en su selección, Luis Díaz o Santiago Giménez?

Hasta el partido amistoso del sábado 11 de octubre, Giménez registra seis goles en 44 partidos con la selección mexicana. Por su parte, ‘Lucho‘ Díaz ya suma 19 anotaciones en 66 encuentros con la Selección Colombia.

¿Quién anotará más goles en el Mundial 2026?

