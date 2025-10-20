Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern Múnich, el salario que cobra James Rodríguez en León

El futbol colombiano ha sacado una gran camada de futbolistas en los últimos años y varios de ellos tuvieron la oportunidad de emigrar al Viejo Continente para jugar en los grandes equipos que confiaron en ellos por las cualidades con las que cuenan.

Publicidad

Publicidad

ver también Llegó a más de 316 mil vistas: La lección que James Rodríguez le dio a toda la prensa de México

En la actualidad, dos de los futbolistas que más se destacan en la Selección Colombia son nada más ni nada menos que James Rodríguez y Luis Díaz, pilares fundamentales del equipo que dirige Néstor Lorenzo. Sin embargo, ambos viven realidades totalmente diferentes a nivel futbolístico y económico.

James Rodríguez y Luis Díaz juntos en Colombia (Getty Images)

Díaz fue adquirido por el Bayern Múnich hace unos meses atrás por 75 millones de euros desde el Liverpool y hoy es una de las figuras del equipo alemán. Además, está percibiendo un salario impactante de 14 millones de euros, según la información que brindaron en Infobae.

Publicidad

Publicidad

James, por su parte, a pesar de ser clave en Colombia, ya no está en la élite y eligió a México como nuevo destino en este 2025. El mediocampista llegó con muchas expectativas al Club León y cuando todo parecía color de rosas, las cosas no están de la mejor manera en la actualidad ya que su equipo está fuera de todo hasta el momento.

Por su nombre e importancia, La Fiera acordó un salario de 5 millones de dólares por temporada una vez que se acordó el contrato y eso lo convirtió en uno de los futbolistas mejores pagos de la Liga MX, aunque su futuro es una incógnita porque no renovaría su vínculo.

ver también “Sólo no puede”: afición de León se arrodilla ante James Rodríguez y ruegan su renovación

Valor de mercado de James vs. Luis Díaz

De acuerdo al sitio especializado, Transfermarkt, Luis Díaz tiene un valor de mercado de 70 millones de euros en 2025, mientras que James cuesta tan solo 2,5 millones de la misma moneda por la etapa de su carrera en la que se encuentra.

Publicidad