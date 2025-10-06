La lucha por la Bota de Oro 2025-26 sigue al rojo vivo. Kylian Mbappé -último ganador del trofeo- está teniendo un inicio de temporada intachable en LaLiga de España, pero un demoledor Harry Kane le ha sacado una pequeña ventaja gracias a sus tantos en la Bundesliga y Erling Haaland también está firme en una pelea que, por el momento, es de a tres.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que este trofeo premia al mejor goleador de la temporada (no del año calendario) en Europa, con el valor agregado de que solamente se contabilizan los tantos marcados en el torneo doméstico a nivel club. Es decir, no entran en juego los convertidos en otras competiciones como la UEFA Champions League ni tampoco los logrados a nivel selección.

ver también Keylor Navas eligió al mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Más que todo…”

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

2 puntos por gol: Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia).

Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia). 1,5 puntos por gol: Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras.

Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras. 1 punto por gol: Se da a los goles anotados en el resto de las ligas europeas.

Publicidad

Publicidad

Kylian Mbappé celebra un gol con Real Madrid (GETTY IMAGES)

La tabla de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 06 de octubre

POS. JUGADOR EQUIPO LIGA GOLES PUNTAJE 1 Harry Kane Bundesliga Bundesliga 11 22 2 Kylian Mbappé Real Madrid LaLiga 9 18 3 Erling Haaland Manchester City Premier League 9 18 4 Julián Álvarez Atlético de Madrid LaLiga 6 12 5 Antoine Semenyo Bournemouth Premier League 6 12

ver también El penal en Sevilla vs. Barcelona que desató un escándalo al aire en El Chiringuito: “Hay que abandonar esta liga ya”

Tabla de goleo de la Premier League 2025-26

Publicidad

Publicidad

Tabla de goleo de LaLiga de España 2025-26

Tabla de goleo de la Serie A 2025-26

Tabla de goleo de la Bundesliga 2025-26

Publicidad

Publicidad

Tabla de goleo de la Ligue 1 2025-26