En el marco de la Jornada 8 de LaLiga 2025-26, Barcelona cayó goleado por 4-1 en su visita a Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Una derrota que lo hizo perder el liderato de la tabla de posiciones en mano de ni más menos que Real Madrid.

Sin embargo, una de las notas de la jornada se vivió durante la trasmisión del tradicional programa español El Chiringuito, seguido por miles de usuarios. Puntualmente se desató un escándalo en el penal que significó el 1-0 para los de Nervión a los 13 minutos de partido.

Al ser revisado por el VAR y sancionado el penal en favor de Sevilla, Jota Jordi, usual integrante de la mesa de debate y aficionado del cuadro catalán estalló por la decisión: “Es una broma de mal gusto. ¿Cómo va a ser penalti? Nos vamos del campo“.

Y agregó con un notable enojo en su rostro: “Si pita penalti hay que irse del campo. Irse de esta liga inmediatamente. Hay que abandonar la liga señores. Si pita esto después de lo que pasó en el Bernabéu hay que irnos a casa. Hay que irse de esta liga”.

Con este resultado, Barcelona se quedó con 19 unidades y cedió el trono del torneo al Real Madrid, que lidera con 21 unidades. Cerrando el podio aparece el Villarreal con 16. Sevilla, por su parte, escaló a la cuarta posición con 13 puntos, ingresando a puestos de clasificación a la UEFA Champions League.

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona por LaLiga 2025-26?

De cara al compromiso de la Jornada 9, que será tras la disputa de la Fecha FIFA, Barcelona tendrá revancha en condición de local ante el Girona. El partido será el próximo sábado 18 de octubre desde las 8:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico de Montjuic.