El debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por el mote de “mejor jugador de la historia” ha marcado una era, dividiendo opiniones y hasta generando ‘bandos’ opuestos. LM10, con su visión, regate y talento, y CR7, con su potencia, ambición y capacidad goleadora implacable. Ambos dominaron el mundo durante más de una década, y más allá de competir colectivamente, también lo hicieron en lo personal, batiendo récords y buscando superarse. Al final, es una discusión que reside en una cuestión de estilo, emoción y perspectiva.

Por ello, qué mejor que contar en esta controversia con la opinión de quienes han competido campo o vestidor con cada uno de ellos. En las últimas horas, Keylor Navas, guardameta de Costa Rica y leyenda del Real Madrid, fue interpelado en torno a esta eterna polémica, y brindó su juicio de valor al respecto, en base a sus propias experiencias y gustos.

El portero que hoy viste los colores de los Pumas de la UNAM participó de una entrevista en el programa ‘Faitelson Sin Censura’ de la señal televisiva mexicana de TUDN, donde se inclinó por CR7 por los años que compartieron juntos, pese a que no es ni por asomo un detractor de Lionel Messi. Al ex ‘Merengue’ le tocaron el corazón al ponerlo en aprietes con la elección.

Keylor Navas junto a Cristiano en Real Madrid [Foto: Getty]

“Está duro, pero si tuviera que escoger yo creo que, más que todo por el momento en el que viví, que estuve con ellos… me quedaría con Cristiano”, manifestó Keylor Navas, en conversación con el reconocido conductor televisivo. El costarricense integró el mismo vestidor que Ronaldo durante cuatro temporadas en Real Madrid, donde conquistaron tres Champions League, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes y una Liga Española.

Los sorprendentes giros de Keylor Navas en el debate Messi – Ronaldo:

Si bien actualmente sostiene esta manera de pensar acerca del tópico más discutido, el actual dueño del arco de Pumas de México ha cambiado más de una vez de opinión al respecto, con declaraciones cruzadas a lo largo de su carrera, desde su primera etapa en Europa en el futbol español hasta esta parte cruzando de continente al otro lado del océano.

En el año 2013, cuando jugaba para el Levante, Keylor fanatizaba por Lionel Messi y esto había expresado en ese momento sobre las diferencias con Cristiano: “Creo que Messi es un jugador muy bueno, es el mejor del mundo y eso es un don que Dios le dio desde que era pequeño… Ha hecho muchas cosas que pasarán años y nadie hará”.

Su punto de vista cambió precisamente cuando fichó por el Real Madrid y conoció a CR7. Allí, en el año 2015 brindó una nota donde revirtió su posición y se puso del lado de Ronaldo en el debate mundial. “Para mí Cristiano es el mejor porque yo comparto con él día a día, veo la forma en que trabaja, veo lo profesional que es, me sorprende cada día”, había asegurado Navas en sus primeros momentos en la Casablanca.

Una temporada después, el arquero centroamericano volvió a referirse a la discusión tendencia, y en 2016 ratificó su postura de la temporada previa, colocándose por detrás de Cristiano, pero esta vez sin dejar de lado a Lionel. “La verdad es que son dos grandes jugadores; hoy para mí, Ronaldo es el mejor, pero sería un ciego si digo que Messi no es un gran jugador, él tiene también grandes condiciones”, había sentenciado el emblema del Merengue por aquella época en una plática con Marca.

