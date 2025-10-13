Es tendencia:
¿Hijo de Cristiano Ronaldo podría jugar el Mundial 2026 como su papá pero con Cabo Verde?

Cristiano Jr. está siguiendo los pasos de Cristiano Ronaldo y ahora lo hizo con un hat-trick con el Al Nassr.

Por Marilyn Rebollo

Cristiano Jr. hizo hat-trick con el Al Nassr
© Getty ImagesCristiano Jr. hizo hat-trick con el Al Nassr

Este lunes Cabo Verde consiguió su pase al Mundial 2026 después de obtener la victoria que les daría el boleto a esta competencia de la FIFA. Esta es la primera ocasión en la que este conjunto asiste a la justa deportiva, por lo que ha estado en la boca de todos en el futbol, pero ahora todo dio una vuelta cuando empezaron a ligar al hijo de Cristiano Ronaldo con la posibilidad de que fuera con este equipo.

Hay que dejar en claro que cuando algún jugador tiene ascendencia de otro país puede ser naturalizado para disputar partidos con la selección, pero requiere de ciertos requisitos. En este caso, se ha revelado que Cristiano Jr. por parte de su bisabuela podría pertenecer a Cabo Verde y de esa manera jugar el mismo Mundial que su padre.

¿Cristiano Jr. puede jugar con Cabo Verde el Mundial 2026?

Lamentablemente, esto es imposible por varias razones la primera y quizá la más importante es porque ya jugó con una selección que fue con Portugal U15. Sin embargo, en las inferiores hay un menor requisito de poder estar en otra de las opciones que desee representar, aunque tras un posible retiro de CR7, él podría buscar un lugar en este combinado.

La segunda situación que lo impediría es que la FIFA sólo da criterios de representar a una selección si tiene descendencia del país, en este caso Cabo Verde, pero esta no es precisamente la de su abuela María Dolores dos Santos Aveiro, sino más bien de su bisabuela, por lo que sólo hasta los abuelos se permite este trámite.

¿Con qué selecciones podría jugar?

Cabe mencionar que hay otras selecciones a las que también podría representar en un futuro más allá de Portugal, por ejemplo, Estados Unidos, ya que nació en La Mesa, California en 2010. En España porque vivió más de tres años en el país y podría solicitar la ciudadanía; mismo caso que en Inglaterra, donde vivió la temporada en la que su padre estuvo en el Manchester United y podría ir por la nacionalidad británica.

