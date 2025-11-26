Es tendencia:
¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en FC Istiklol Dushanbe vs. Al Nassr por la AFC Champions League Two?

El futbolista portugués que venía de ser protagonista el fin de semana, no estará disponible para el encuentro que disputarán los árabes en el día de hoy.

Por Ramiro Canessa

Cristiano Ronaldo es baja en Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo es baja en Al-Nassr.

El Al-Nassr viene de conseguir una victoria importante por 4-1 ante el Al-Khaleej por la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo tiene puntaje perfecto tras ganar los nueve partidos que disputó hasta el momento y es candidato al título.

El astro portugués volvió a ser protagonista a sus 40 años tras anotar un golazo de chilena y alcanzar los 954 goles oficiales, demostrando que está más vigente que nunca a pesar de que sabe a la perfección que está en la etapa final de su carrera.

Los árabes tienen otro encuentro que disputar otro encuentro en el día de hoy por la AFC Champions League Two, desde las 7:45 hs de la CDMX. El mismo será ante el FC Istiklol Dushanbe por la quinta jornada de la fase de grupos, torneo en el que también ganaron todos los partidos que disputaron hasta el momento.

Cristiano Ronaldo es baja para este compromiso. No juega porque no viajó con el resto del plantel. No tiene problemas físicos pero prefirieron darle descanso. Es simplemente una decisión pensando en la rotación para los próximos partidos que vienen.

Los titulares de Al-Nassr

  • Bento
  • Sultan
  • Simakan
  • Amri
  • Salem
  • Brozovic
  • AlHassn
  • Ângelo
  • João Félix
  • Wesley
  • Marran
ramiro canessa
Ramiro Canessa
