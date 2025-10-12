El hecho de que el Mundial del 2026 se realice en tres países como Estados Unidos, México y Canadá no sólo abrió oportunidad a que la economía de todas estas sedes no se viera rebasada, sino que además permitió que ahora 48 selecciones estuvieran presentes y se ganaran una oportunidad de vivir una Copa del Mundo en su historia.

¿Qué necesita Cabo Verde para clasificar al Mundial?

Una de estas selecciones es Cabo Verde, quienes este lunes 13 de octubre disputarán su partido número 10 de las Eliminatoria de la Copa del Mundo. El rival para este duelo sera Eswatini, la victoria en este partido les daría automáticamente su clasificación después de quedar como líderes del Grupo D, puesto que hasta ahora suman 20 puntos.

Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Cabo Verde, situado en Monte Vaca en la ciudad de Praia, la cual es su capital y a las 10:00 horas del centro de México. La capacidad de este recinto es de apenas 15,000 mil espectadores, pero toda la afición ya se ha dado cita para apoyar a esta escuadra que por primera vez podría estar en un Mundial.

Este conjunto llegó a estas instancias, después de empatar con Angola con un 0-0; ganarle a Eswatini 2-0; perder ante Camerún 4-1; vencer a Libia 1-0; una victoria ante Mauricio de 1-0; vencer a Angola 2-1; otro partido ganado contra Mauricio en 2-0; victoria ante Camerún de 1-0 y un empate de 3-3 ante Libia, obteniendo hasta ahora esa primera posición.

La historia de Cabo Verde

Si Cabo Verde logra conseguir esta proeza sería el segundo país con menor población en estar clasificado a esta justa deportiva tan importante en el futbol, sólo por debajo de Islandia. La Asociación Caboverdiana de Futbol (FCF) fue fundada en 1982 y ha sido miembro de la FIFA desde 1986. El financiamiento recibido por el Máximo Organismo del Futbol les ha permitido desarrollar campos de pasto artificial en el Municipio de Santa Cruz en la isla de Santiago, por lo que ahí se realizan los proyectos con jugadores.

Cabo Verde es un país que está en el océano Atlántico, ubicado frente a la costa de África occidental, a unos 570 kilómetros de la costa de Senegal. El país está formado por un archipiélago de 10 islas y 8 islotes; fue colonia portuguesa y obtuvo su independencia en 1975.

¿Por qué les dicen Tiburones Azules?

Este equipo recibe el sobrenombre de “Blue Sharks” (Tiburones azules), esto debido a que este archipiélago es un lugar donde se pueden ver una especie de tiburón azul. También el apodo está relacionado con el fenómeno del “ojo azul”, que es una cavidad submarina que resalta por los tonos azulados y de color turquesa cuando es iluminada por el sol.

Para este duelo, el gobierno ha declarado media jornada en todo el país (525 mil personas) para que estén presentes en este hito para el futbol de Cabo Verde. Uno de los datos interesantes fue que los boletos se agotaron en tiempo récord aún cuando los puntos de venta fueron algo peculiares; un par de gasolineras (Enacol Sucupira y Palmarejo), una pastelería (Vilú) y desde luego, el mismo Estadio Várzea.

Figuras caboverdianas

Figuras como Nani (Portugal), Patrick Vieira (Francia) y Gelson Fernandes (Suiza) son algunos de los jugadores que nacieron en el país o que tienen ascendencia caboverdiana y que han destacado en los torneos anteriores de la Copa del Mundo de la FIFA.