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Liga de Naciones

Islandia vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Iceland vs. Bulgaria, Liga de Naciones
Iceland vs. Bulgaria, Liga de Naciones

Islandia llega como favorito para este sábado 3 de octubre, aunque el historial frente a Bulgaria no acompaña esa etiqueta.

Es la tercera jornada de la Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere quedarse abajo en la tabla de su grupo. Para Bulgaria, además, es una chance de sumar su primer triunfo en el torneo.

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Horario del partido

  • México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Islandia viene de ganar 3-0 como visitante frente a Luxemburgo, después de haber empatado 1-1 de local con Estonia. Con esos resultados llegó a 4 puntos y se ubica en la posición 13 entre 54 selecciones, en una zona cómoda pero sin margen para relajarse.

Bulgaria, en cambio, no logra despegar: empató 0-0 de local con Estonia tras perder 1-2 con Luxemburgo. Apenas 1 punto en dos fechas lo dejan en el puesto 37 y con la necesidad de reaccionar antes de que la Liga de Naciones se le complique del todo.

El historial entre Islandia y Bulgaria

Se enfrentaron en cuatro ocasiones y la cuenta favorece claramente a Bulgaria, que ganó tres de esos partidos contra un solo empate. En goles también manda el equipo búlgaro, con 9 convertidos contra 5 de Islandia. El antecedente más reciente es de 2005, cuando Bulgaria se impuso 3-2, y desde entonces no volvieron a cruzarse.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/09/2005Bulgaria vs. Islandia3-2UEFA World Cup Qualifiers
04/09/2004Islandia vs. Bulgaria1-3UEFA World Cup Qualifiers
06/06/2001Islandia vs. Bulgaria1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/03/2001Bulgaria vs. Islandia2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Islandia suma 4 puntos en el torneo.
  • Bulgaria suma 1 punto en el torneo.
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