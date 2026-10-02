Islandia vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Islandia llega como favorito para este sábado 3 de octubre, aunque el historial frente a Bulgaria no acompaña esa etiqueta.
Es la tercera jornada de la Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere quedarse abajo en la tabla de su grupo. Para Bulgaria, además, es una chance de sumar su primer triunfo en el torneo.
Horario del partido
- México: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Islandia viene de ganar 3-0 como visitante frente a Luxemburgo, después de haber empatado 1-1 de local con Estonia. Con esos resultados llegó a 4 puntos y se ubica en la posición 13 entre 54 selecciones, en una zona cómoda pero sin margen para relajarse.
Bulgaria, en cambio, no logra despegar: empató 0-0 de local con Estonia tras perder 1-2 con Luxemburgo. Apenas 1 punto en dos fechas lo dejan en el puesto 37 y con la necesidad de reaccionar antes de que la Liga de Naciones se le complique del todo.
El historial entre Islandia y Bulgaria
Se enfrentaron en cuatro ocasiones y la cuenta favorece claramente a Bulgaria, que ganó tres de esos partidos contra un solo empate. En goles también manda el equipo búlgaro, con 9 convertidos contra 5 de Islandia. El antecedente más reciente es de 2005, cuando Bulgaria se impuso 3-2, y desde entonces no volvieron a cruzarse.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/09/2005
|Bulgaria vs. Islandia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2004
|Islandia vs. Bulgaria
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2001
|Islandia vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/03/2001
|Bulgaria vs. Islandia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Islandia suma 4 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 1 punto en el torneo.