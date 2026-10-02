Islandia vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islandia llega como favorito para este sábado 3 de octubre, aunque el historial frente a Bulgaria no acompaña esa etiqueta.

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Es la tercera jornada de la Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere quedarse abajo en la tabla de su grupo. Para Bulgaria, además, es una chance de sumar su primer triunfo en el torneo.

Horario del partido

México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Islandia viene de ganar 3-0 como visitante frente a Luxemburgo, después de haber empatado 1-1 de local con Estonia. Con esos resultados llegó a 4 puntos y se ubica en la posición 13 entre 54 selecciones, en una zona cómoda pero sin margen para relajarse.

Bulgaria, en cambio, no logra despegar: empató 0-0 de local con Estonia tras perder 1-2 con Luxemburgo. Apenas 1 punto en dos fechas lo dejan en el puesto 37 y con la necesidad de reaccionar antes de que la Liga de Naciones se le complique del todo.

El historial entre Islandia y Bulgaria

Se enfrentaron en cuatro ocasiones y la cuenta favorece claramente a Bulgaria, que ganó tres de esos partidos contra un solo empate. En goles también manda el equipo búlgaro, con 9 convertidos contra 5 de Islandia. El antecedente más reciente es de 2005, cuando Bulgaria se impuso 3-2, y desde entonces no volvieron a cruzarse.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/09/2005 Bulgaria vs. Islandia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2004 Islandia vs. Bulgaria 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2001 Islandia vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2001 Bulgaria vs. Islandia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis