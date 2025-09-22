Faltan pocas horas para la entrega de un nuevo Balón de Oro. La revista France Football le dará el premio al mejor futbolista de la temporada en París, Francia. Los aficionados esperan con ansias conocer al ganador, mientras los grandes candidatos ultiman detalles antes de la ceremonia.

Hay un lugar para dos futbolistas que son los grandes candidatos desde hace meses: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Ambos mostraron un nivel superlativo con sus equipos durante la temporada pasada. Sus actuaciones los pusieron en el centro de todas las miradas.

Si bien muchos dieron por ganador al francés después de conseguir la Champions League, el español se quedaría con el premio. Las votaciones reflejaron la regularidad y la influencia de ambos jugadores. Cada gol, asistencia y decisión en el campo fue analizada por los votantes.

El año pasado, el futbolista que se quedó con el galardón fue Rodri, mediocampista español que tuvo una temporada de ensueño con el Manchester City y también con su país. Su desempeño fue destacado tanto en la liga como en competiciones internacionales. Sin embargo, muchos aficionados y expertos cuestionaron la decisión final.

Para muchos, fue injusto ya que se dijo que el merecedor del premio era Vinícius Jr.. El brasileño también tuvo un nivel superlativo con el Real Madrid, pero quedó en el segundo puesto. Tanto él como el resto de la delegación decidieron no viajar a la ceremonia. Su ausencia dejó un mensaje claro sobre su descontento con las votaciones.

Es por ese motivo que ahora Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien ya se encuentra en París para la ceremonia de una nueva entrega del Balón de Oro, les dejó un recado a los merengues.

¿Qué dijo Joan Laporta?

La frase que Laporta dijo y que hizo ruido en Real Madrid: “Es un gran orgullo estar hoy aquí, es una cuestión de respeto por el fútbol y por los nominados”. Su mensaje estuvo dirigido al Madrid y a Vinícius Jr., recordando la importancia de la humildad y el respeto.