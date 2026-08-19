Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026: canales de TV y streaming

Barcelona y Al-Ahly se enfrentan por el Trofeo Joan Gamper 2026. Todos los canales de TV y plataformas de streaming para seguir el partido en vivo.

FC Barcelona y Al-Ahly se enfrentan este miércoles 19 de agosto por la 60ª edición del tradicional Trofeo Joan Gamper 2026. El encuentro de presentación oficial de la plantilla azulgrana se lleva a cabo en el Spotify Camp Nou y comienza a partir de las 12:00 hs (Tiempo del Centro de México).

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Este duelo amistoso marca el cierre definitivo de la pretemporada culé. Además, representa un hito histórico al ser la primera vez que un club del continente africano participa como invitado en la fiesta grande del barcelonismo.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Barcelona y Al-Ahly de este miércoles 19 de agosto por el Trofeo Joan Gamper se puede seguir en México de manera exclusiva a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona (vía membresía/PPV) y mediante la plataforma Barça One (Barça Play).

México: Barça One y YouTube (FC Barcelona PPV)

Barça One y YouTube (FC Barcelona PPV) Centroamérica: Barça One y YouTube (FC Barcelona PPV)

Barça One y YouTube (FC Barcelona PPV) Sudamérica: Barça One y YouTube (FC Barcelona PPV)

Barça One y YouTube (FC Barcelona PPV) Estados Unidos: GOLAZO, Barça One y YouTube (FC Barcelona PPV)

GOLAZO, Barça One y YouTube (FC Barcelona PPV) España: TV3, 3Cat, Movistar Plus+ y Barça One

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto catalán, el FC Barcelona llega a este compromiso tras afinar detalles colectivos en sus ensayos previos de pretemporada. La escuadra dirigida por Hansi Flick utilizará esta velada en el Spotify Camp Nou para presentar a su plantel ante la afición culé y darle los últimos minutos de rodaje a sus refuerzos antes de arrancar su camino en LaLiga.

Por su parte, el Al-Ahly de Egipto afronta este histórico choque estelar con la ilusión de dar la sorpresa en territorio catalán. El club más galardonado del fútbol africano buscará imponer su despliegue físico para plantarle cara al Barcelona y festejar con prestigio su inédita invitación al Trofeo Joan Gamper.

En sintesis

FC Barcelona y Al-Ahly juegan la 60ª edición del Trofeo Joan Gamper.

juegan la 60ª edición del Trofeo Joan Gamper. Spotify Camp Nou albergará este partido amistoso el miércoles 19 de agosto.

albergará este partido amistoso el miércoles 19 de agosto. Barça One transmitirá en vivo el encuentro exclusivo de pretemporada para México.