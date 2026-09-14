Javier Aguirre ya tendría nuevo equipo

Fue apenas en julio de este año cuando Javier Aguirre dejó el cargo como director técnico de la Selección Mexicana después del Mundial 2026. Sin embargo, antes de que Rafael Márquez juegue su primer encuentro como estratega del Tricolor, el “Vasco” podría conseguir trabajo con un conjunto en España.

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Hay que mencionar que uno de los equipos que le dio oportunidad fue el Mallorca, al cual le permitió conseguir algunos objetivos. Sin embargo, después volvió a nuestro país y ahora podría volver a LaLiga. De acuerdo con la información de Claro Sports, ya hay un conjunto que lo está considerando para tomar las riendas.

¿Javier Aguirre con nuevo equipo?

Y es que luego de la goleada ante el Barcelona y una derrota reciente ante Sevilla, el Valencia ha tomado la decisión de destituir a Carlos Corberán, por lo que ahora su puesto queda vacante. La misma fuente revela que Aguirre sería una de las dos opciones que tienen contempladas para que se quede en el banquillo lo que resta de la temporada.

La otra opción sería José Luis Mendilibar, quien recientemente acaba de salir del Olympiacos. Hasta el momento no se confirma cuál de los dos tendría la mayor oportunidad de ocupar el banquillo del Valencia, pero se mantiene entre las opciones, sobre todo por lo anteriormente logrado con el Mallorca, pero todo se decidirá en las próximas horas.

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La situación actual del Valencia

La realidad del conjunto es muy compleja, ya que son el último equipo en la tabla general, puesto que sólo han sumado un punto en estas cinco jornadas disputadas. La buena noticia, es que están a una victoria de salir de esa zona de descenso, que aunque apenas comienza es buen momento para asignar un nuevo planteamiento.

En síntesis