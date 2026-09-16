Dónde ver el Barcelona vs Racing de Santander

Conoce los detalles sobre dónde ver el duelo de hoy entre el Barcelona y el Racing de Santander.

Barcelona y Racing de Santander se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Spotify Camp Nou y comienza a partir de las 13:30hs (Ciudad de México).

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Este partido es clave para los blaugranas que buscan defender la cima del campeonato en este inicio de la campaña 2026-27. El equipo de Hansi Flick intentará seguir con su racha perfecta sumando de a tres ante su gente, frente a un recién ascendido Racing de Santander que no le pondrá las cosas fáciles.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Barcelona y Racing de Santander de este miércoles 16 de septiembre por LaLiga se puede ver en México a través de Sky Sports en la TV o por la plataforma de streaming Sky+.

México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Centroamérica: Sky Sports

Sky Sports Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

ESPN Deportes y ESPN+ España: DAZN, DAZN LaLiga y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Barcelona llega en un excelente estado de forma, habiendo ganado todos sus partidos en este arranque liguero y como único líder invicto. El equipo culé, que está registrando promedios goleadores altísimos con más de cinco tantos por encuentro, saldrá al campo con el objetivo de proteger la primera posición y extender su racha ganadora.

Por su parte, el Racing de Santander, en su esperado regreso a la Primera División, ha tenido un notable inicio en la liga sumando dos victorias, un empate y dos derrotas. Instalado por ahora en la mitad de la tabla de posiciones, el conjunto cántabro intentará asaltar la Ciudad Condal y dar la gran sorpresa del torneo en un estadio donde no consiguen una victoria liguera desde febrero de 1983.

En síntesis

Barcelona y Racing de Santander se enfrentan este 16 de septiembre por LaLiga.

se enfrentan este 16 de septiembre por LaLiga. Sky Sports y Sky+ transmiten el partido en México a las 13:30hs.

transmiten el partido en México a las 13:30hs. Hansi Flick busca defender el liderato del Barcelona en el Spotify Camp Nou.