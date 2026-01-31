Este sábado 31 de enero se lleva a cabo “El partido de la historia” donde el Inter Miami en una gira que está haciendo de juegos de pretemporada tendrá que visitar Medillín, especialmente el Estadio Atanasio Girardot. El conjunto comandado por Lionel Messi arribó el día de ayer a Colombia para este enfrentamiento que se viene intenso.

En el último encuentro que disputó el equipo de la Major League Soccer (MLS) se midieron ante Alianza Lima, equipo que se impuso con una victoria para conseguir un resultado de 3-0. Por su parte, la escuadra rival de esta tarde, ya comenzó en la Liga, venciendo a Boyacá Chicó con un marcador de 4-0 en su primera fecha.

Todo podría apuntar a que Atlético Nacional podría ser el favorito en este duelo, en primera instancia por la localía y por los últimos resultados, pero la presencia que pueda tener Lionel Messi en el juego, podría ser clave para que no reciban una goleada como la anterior. Por lo que estas serían las alineaciones de ambos conjuntos para hoy.

Alineación de Atlético Nacional

David Ospina

Simón García

Milton Casco

William Tesillo

Felipe Román

Edwin Cardona

Juan Zapata

Andrés Sarmiento

Juan Rengifo

Dairon Asprilla

Marlos Moreno

Alineación de Inter Miami

Dayne St. Clair

Facundo Mura

Maximiliano Falcón

Ian Fray

Noah Allen

David Ayala

Mateo Silvetti

Rodrigo De Paul

Telasco Segovia

Lionel Messi

Luis Suárez

En síntesis

