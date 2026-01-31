Este sábado 31 de enero se lleva a cabo “El partido de la historia” donde el Inter Miami en una gira que está haciendo de juegos de pretemporada tendrá que visitar Medillín, especialmente el Estadio Atanasio Girardot. El conjunto comandado por Lionel Messi arribó el día de ayer a Colombia para este enfrentamiento que se viene intenso.
En el último encuentro que disputó el equipo de la Major League Soccer (MLS) se midieron ante Alianza Lima, equipo que se impuso con una victoria para conseguir un resultado de 3-0. Por su parte, la escuadra rival de esta tarde, ya comenzó en la Liga, venciendo a Boyacá Chicó con un marcador de 4-0 en su primera fecha.
Todo podría apuntar a que Atlético Nacional podría ser el favorito en este duelo, en primera instancia por la localía y por los últimos resultados, pero la presencia que pueda tener Lionel Messi en el juego, podría ser clave para que no reciban una goleada como la anterior. Por lo que estas serían las alineaciones de ambos conjuntos para hoy.
Alineación de Atlético Nacional
- David Ospina
- Simón García
- Milton Casco
- William Tesillo
- Felipe Román
- Edwin Cardona
- Juan Zapata
- Andrés Sarmiento
- Juan Rengifo
- Dairon Asprilla
- Marlos Moreno
Alineación de Inter Miami
- Dayne St. Clair
- Facundo Mura
- Maximiliano Falcón
- Ian Fray
- Noah Allen
- David Ayala
- Mateo Silvetti
- Rodrigo De Paul
- Telasco Segovia
- Lionel Messi
- Luis Suárez
En síntesis
- Inter Miami visita hoy sábado 31 de enero a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.
- Lionel Messi y Luis Suárez encabezan la alineación titular del equipo estadounidense para este encuentro amistoso.
- El equipo colombiano llega tras vencer 4-0 a Boyacá Chicó en su primer partido de liga.