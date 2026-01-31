El Inter Miami de la leyenda Lionel Messi continuará su preparación para la temporada 2026 con una prueba de altísima dificultad y lejos de casa. Como parte de su gira sudamericana de puesta a punto, el elenco de Fort Lauderdale se las verá ante Atlético Nacional. Un club emergente y en expansión, ante una institución tradicional e histórica en el continente.

En su primera presentación en esta pretemporada, las ‘Garzas’ vienen de caer por 3-0 ante Alianza Lima de Perú en tierras incas, donde no la pasaron nada bien. No es lo mismo jugar en Estados Unidos, con un ritmo más cansino y sin tanto roce, como en Sudamérica, donde los rivales son más fuertes. Por ello, en Inter Miami consideran que esta gira los hará mejores.

En esta segunda oportunidad, el conjunto de Javier Mascherano enfrentará a Atlético Nacional, que viene de golear por 4-0 a Boyacá Chico en la Liga Colombiana. Para los verdiblancos, se trata de una oportunidad de exhibición internacional y una vidriera ante el mundo. Además, le han llamado “El partido de la historia” al amistoso, por la presencia de Lionel Messi.

El amistoso internacional entre Inter Miami y Atlético Nacional se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, ubicado en la ciudad de Medellín, en Colombia. Es la casa del oponente de las ‘Garzas’, por lo que los estadounidenses serán muy visitantes y sentirán el clima hostil. El amor por Messi no hará cambiar de pasión a los aficionados de Atlético, que querrán ganar al campeón de la MLS.

