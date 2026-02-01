Este domingo finalizó la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX con un partidos que no tuvo emociones. Querétaro y Pachuca no se sacaron diferencias e igualaron 0-0 en el Estadio La Corregidora. Sin nuevas anotaciones, la tabla de goleo esta día no se modificó.

Publicidad

Publicidad

Con los duelos que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

Armando González marcó contra Atlético San Luis. [Foto: Getty Images]

De momento, hay un único líder de la tabla que es Joao Pedro Galvao de Atlético San Luis. El brasileño se despachó esta fecha con dos anotaciones en esta jornada ante Chivas. Tras él, se sitúan tres futbolistas con 3 goles cada uno: Armando González de Chivas, José Paradela de Cruz Azul y Marcelo Flores de Tigres UANL.

Publicidad

Publicidad

Tras ellos, hay una extensa lista de hasta 13 futbolistas con 2 anotaciones, donde se destacan Diber Cambindo de León, Adalberto Carrasquilla de Pumas UNAM, Helinho de Toluca y hasta Germán Berterame, exjugador de Rayados y que su cuenta frenará ahí.

Tabla de goleo del Clausura 2026

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate entre Pachuca y Querétaro