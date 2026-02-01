Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el final de la Jornada 4 del Clausura 2026

Quedó lista las posiciones de la tabla de goleadores de la Primera División de México tras el final de una nueva jornada.

Por Agustín Zabaleta

João Pedro Galvão es líder de la tabla de goleo tras la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX
© Getty ImagesJoão Pedro Galvão es líder de la tabla de goleo tras la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX

Este domingo finalizó la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX con un partidos que no tuvo emociones. Querétaro y Pachuca no se sacaron diferencias e igualaron 0-0 en el Estadio La Corregidora. Sin nuevas anotaciones, la tabla de goleo esta día no se modificó.

Con los duelos que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

De momento, hay un único líder de la tabla que es Joao Pedro Galvao de Atlético San Luis. El brasileño se despachó esta fecha con dos anotaciones en esta jornada ante Chivas. Tras él, se sitúan tres futbolistas con 3 goles cada uno: Armando González de Chivas, José Paradela de Cruz Azul y Marcelo Flores de Tigres UANL.

Tras ellos, hay una extensa lista de hasta 13 futbolistas con 2 anotaciones, donde se destacan Diber Cambindo de León, Adalberto Carrasquilla de Pumas UNAM, Helinho de Toluca y hasta Germán Berterame, exjugador de Rayados y que su cuenta frenará ahí.

Tabla de goleo del Clausura 2026

  • Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 4 goles
  • Armando González (Chivas) — 3 goles
  • José Paradela (Cruz Azul) — 3 goles
  • Marcelo Flores (Tigres UANL) — 3 goles
  • Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM) — 2 goles
  • Daniel Aguirre (Chivas) — 2 goles
  • Diber Cambindo (LeónL) — 2 goles
  • Facundo Almada (Mazatlán) — 2 goles
  • Fran Villalba (Santos Laguna) — 2 goles
  • Germán Berterame (Rayados) — 2 goles
  • Iker Fimbres (Rayados) — 2 goles
  • Jordan Carrillo (Pumas UNAM) — 2 goles
  • Mateo Coronel (Querétaro) — 2 goles
  • Helinho (Toluca) — 2 goles
  • Kevin Castañeda (Xolos) — 2 goles
  • Oscar Estupiñan (Juárez) — 2 goles
  • Uros Djurdjevic (Atlas) — 2 goles
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
