¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas tras la Jornada 4 del Clausura 2026?

A trece jornadas del final de la Fase Regular del torneo de Primera División de México, todos quieren evitar la multa del cociente.

Por Agustín Zabaleta

La Fase Regular del Clausura 2026 avanza a buen ritmo y ya se transitaron las primeras fecha del último torneo de la temporada 2025-26. Más allá de ir por el título, otra lucha que también están atentos los equipos es la de los promedios, sobre todo para evitar las multas millonarias que tienen los tres últimos lugares. 

Esta tabla, que antes de la suspensión de ascensos y descensos servía justamente para determinar quién bajaba de categoría, perdió sentido. Pero, sin embargo, con la implementación de estas penas, los conjuntos de la Liga MX también deben hacer buenas campañas. En las últimas semanas, diferentes reporten sostuvieron que esto se anulará pero de momento no hay nada oficial.

En cuanto a las sumas que deberán pagar los clubes, el equipo que finalice en la posición 16 deberá pagar un total de 33 millones de pesos mexicanos, mientras que el que culmine en la posición 17 deberá abonar 47 millones de pesos. Por último, quien ocupe el último lugar tendrá que pagar 80 millones de pesos. 

77PosiciónEquipoPuntosPartidosCociente
13Juárez102891,1461
14Atlas97891,0899
15Querétaro97891,0899
16Santos Laguna76890,8539
17Puebla69890,7753
18Mazatlán14210,6667
Actualmente, el equipo más complicado es Mazatlán, que hoy ocupa el último lugar de la tabla de cocientes al acumular apenas 14 puntos en 21 partidos. Cabe recordar que este equipo reinició su cuenta tras haber sido colista la temporada anterior. Eso sí, tiene mucho margen aun para poder salir de esa última posición, ya que faltan varias jornadas.

Por encima se sitúa Puebla con 69 unidades en 89 encuentros. Y con 11, quien sería el último en pagar una multa, aparece Santos Laguna con 76. Los equipos que también deben cuidarse son Querétaro con 97 unidades, Atlas también con 97 y Juárez con 102.

¿Cómo se calcula el cociente de los equipos de la Liga MX?

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate entre Pachuca y Querétaro

Para obtener el cociente de los equipos se suma la cantidad de puntos obtenidos en el transcurso de las últimas tres temporadas, y luego se dividen entre la cantidad de partidos disputados en ese período. El equipo que finalice en el último lugar de la tabla iniciará la siguiente temporada con un cociente de cero y dividirá por una temporada, tal como le pasó a los Cañoneros en la 2024-25.

